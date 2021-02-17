На интерактивной карте «Газпрома» жители Верхневолжья могут посмотреть график подключения населенных пунктов к газоснабжению

Компания «Газпром» запустила интерактивную карту подключения российских населенных пунктов к газоснабжению. Благодаря ресурсу каждый житель страны теперь может узнать о сроках подключения территории к газу. Информация о Тверской области доступна по ссылке https://gazprommap.ru/tverskaya/

В декабре 2020 года Губернатором Тверской области Игорем Руденей и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

В целом предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 42 населённых пунктов. Запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

Игорь Руденя поручил включить в программу дополнительные объекты. 12 февраля во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» к главе региона обратилась жительница Калининского района с просьбой оказать содействие в газификации деревень Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения. Местные жители уже подготовили проект.

На следующий день Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства Тверской области дал поручение отраслевому Министерству по газификации этих населенных пунктов к осени 2021 года.

Также до конца текущего года Губернатор поручил обеспечить подачу газа на объекты сельхозпроизводства колхоза «Сознательный» Зубцовского района. Колхоз входит в число самых успешных в регионе.

«Для нас важно проводить газ в колхозы и на предприятия, которые развивают сельское хозяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий. Это одно из приоритетных направлений на сегодня», – поставил задачу глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области