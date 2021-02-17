В Конаковской ЦРБ начал работать новый компьютерный томограф

В Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф. В кабинете, где установлено медицинское оборудование, проведён ремонт. Всего для больниц Тверской области в 2020 году было приобретено 7 аппаратов КТ.

В период распространения коронавирусной инфекции в регионе усилена работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащению их медицинским оборудованием. По мнению Губернатора Игоря Рудени, современные средства диагностики и лечения позволяют эффективней бороться с распространением коронавируса, в дальнейшем приобретенная медтехника будет использоваться при оказании плановой медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Сегодня КТ используются для диагностики коронавирусной инфекции, что позволяет медикам максимально точно поставить диагноз пациенту - наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии.

В настоящее время график работы КТ в Конаковской ЦРБ с 8.00 до 14.00. Прорабатывается круглосуточный режим работы.

Новый компьютерный томограф уже установлен также в Ржевской ЦРБ. Там проведен ремонт помещения, где будут проводиться исследования, завершается ремонт холла для ожидания, входной группы, после чего КТ будет введен в эксплуатацию. Сейчас в учреждении действуют 2 аппарата компьютерной томографии, запуск третьего позволит повысить доступность проведения этого вида диагностики на территории.

Всего в 2020 году для медицинских учреждений Верхневолжья было приобретено 7 КТ. Помимо Конаковской и Ржевской, новое оборудование было установлено в Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ, городской больнице № 6, больнице скорой медицинской помощи.

Современное диагностическое оборудование приобретается не только за счёт бюджетных средств. Помощь учреждениям здравоохранения Тверской области оказывают благотворители. КТ для Конаковской ЦРБ был закуплен за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, именно при поддержке благотворителей в прошлом году в Кимрской центральной районной больнице был введён в эксплуатацию новый 16-срезовый аппарат, а в Калининскую центральную районную клиническую больницу поступил 64-срезовый КТ.



Пресс-служба Правительства Тверской области