Почти 36 тысяч человек привились в Тверской области от коронавирусной инфекции

Жители Тверской области все активнее записываются на вакцинацию от коронавирусной инфекции через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru. Это быстрый и удобный способ: для записи через портал необходимо выбрать регион, ввести личные данные, в том числе номер полиса ОМС и выбрать лечебно-профилактическое учреждение, где гражданин хочет сделать прививку.

Помимо портала www.gosuslugi.ru записаться на вакцинацию можно через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 35 872 человека – это 75,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 февраля, прививку сделали 2 138 человек. В федеральный регистр внесена информация о 30 971 вакцинированном гражданине.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя считает, что до начала нового учебного года в Тверской области прививку могут сделать более 60% населения.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные бригады, которые делают прививки на предприятиях, в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных прививочных кабинетов. Для того чтобы записаться на вакцинацию, жителям таких территорий необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо- легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Пресс-служба Правительства Тверской области