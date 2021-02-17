Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 28 823 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 207 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 35 872 жителя региона, за последние сутки – 2138 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 569 733, в том числе за последние сутки их проведено 1927.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 079 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 675 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

581 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 10153

Конаковский район 2242

Вышневолоцкий городской округ 1806

Ржев 1759

Торжок 1447

Кимры 1365

Калининский район 1316

Бологовский район 904

Лихославльский район 739

Бежецкий район 707

Осташковский городской округ 693

Нелидовский городской округ 671

Старицкий район 626

Кашинский городской округ 619

Торопецкий район 615

Калязинский район 588

Максатихинский район 526

Андреапольский муниципальный округ 488

Весьегонский муниципальный округ 478

Торжокский район 395

Кувшиновский район 368

Спировский район 331

Зубцовский район 321

Западнодвинский муниципальный округ 306

Оленинский муниципальный округ 294

Рамешковский район 262

Ржевский район 245

Селижаровский муниципальный округ 232

Кимрский район 211

Фировский район 187

ЗАТО Озёрный 177

Лесной муниципальный округ 146

Краснохолмский муниципальный округ 140

Бельский район 140

Кесовогорский район 136

Сонковский район 99

Жарковский район 92

Пеновский муниципальный округ 88

Молоковский район 78

Сандовский муниципальный округ 66

Удомельский городской округ 23

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области