Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 28 823 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 207 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 35 872 жителя региона, за последние сутки – 2138 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 569 733, в том числе за последние сутки их проведено 1927.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 079 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 675 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
581 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10153
Конаковский район 2242
Вышневолоцкий городской округ 1806
Ржев 1759
Торжок 1447
Кимры 1365
Калининский район 1316
Бологовский район 904
Лихославльский район 739
Бежецкий район 707
Осташковский городской округ 693
Нелидовский городской округ 671
Старицкий район 626
Кашинский городской округ 619
Торопецкий район 615
Калязинский район 588
Максатихинский район 526
Андреапольский муниципальный округ 488
Весьегонский муниципальный округ 478
Торжокский район 395
Кувшиновский район 368
Спировский район 331
Зубцовский район 321
Западнодвинский муниципальный округ 306
Оленинский муниципальный округ 294
Рамешковский район 262
Ржевский район 245
Селижаровский муниципальный округ 232
Кимрский район 211
Фировский район 187
ЗАТО Озёрный 177
Лесной муниципальный округ 146
Краснохолмский муниципальный округ 140
Бельский район 140
Кесовогорский район 136
Сонковский район 99
Жарковский район 92
Пеновский муниципальный округ 88
Молоковский район 78
Сандовский муниципальный округ 66
Удомельский городской округ 23
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области