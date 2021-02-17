Баннеры с детскими рисунками в поддержку врачей появились на территории Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра

На территории Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра появились баннеры с рисунками учащихся средней школы №17 Твери. Так дети поблагодарили медиков региона за нелегкую работу в период распространения коронавирусной инфекции.

«Мы не понаслышке знаем о тяжести болезни, ее последствиях и о реабилитации после нее. Мы воочию увидели работу медиков, находящихся на передовой войны с этой болезнью. Мы благодарны медицинским работникам, которые спасали и спасают жизни наших родных и близких», – отметила директор средней школы №17 Елена Кучина.

Идею о подобном украшении территории Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра поддержал главный врач учреждения Александр Старцев, который является выпускником школы №17.

«У нас очень хорошие отношения с руководством школы, и мы с удовольствием поддержали этот проект. Более того, есть планы по дальнейшей совместной работе, как воспитательной, так и профориентационной», – отметил главный врач центра Александр Старцев.

Сейчас в школе стартовал еще один конкурс – учащиеся готовят рисунки и слоганы на тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Его итоги планируется подвести 26 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области