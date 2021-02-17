Проект Тверского государственного технического университета победил в конкурсе грантов по поддержке лабораторий мирового уровня

Тверской государственный технический университет вошел в число победителей конкурса Президентской программы исследовательских проектов по поддержке лабораторий мирового уровня 2021 года, который проводил Российский научный фонд.

Указом Президента России Владимира Путина 2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий в стране.

В Тверской области создаётся региональная система поддержки науки и инноваций. Эта тема обсуждалась в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени 11 февраля. В частности, речь шла о разработке специальной ипотечной программы для молодых учёных, направленной на привлечение в тверскую науку новых кадров, в том числе из других регионов нашей страны.

«Для тверской науки это хорошая возможность выйти на достойный уровень, потому что Тверь всегда была культурным и научным центром. Сегодня наши учёные активно принимают участие в создании высокотехнологичного оборудования по IT-направлению, в медицине, физике, сельском хозяйстве, строительстве. Целый пакет мер по поддержке учёных предусмотрен от федерального центра. Со стороны региона – это премии и ипотечная программа для молодых ученых. В этом году будут приняты новые условия», - отметил тогда Игорь Руденя.

Решение о разработке ипотечной программы было принято по итогам встречи Губернатора с научным сообществом 8 февраля, в День российской науки.

В 2020 году была учреждена ежегодная премия Губернатора Тверской области для учёных за выдающиеся достижения в области науки и техники. По итогам прошлого года было определено 15 лауреатов.

Тогда в номинации «Лучший коллектив учёных» первое место было присвоено ТвГТУ за разработку наноструктурированных, гетерогенных катализаторов на основе различных носителей.

На конкурс Президентской программы исследовательских проектов тверской вуз представил проект «Разработка научных основ технологии полной комплексной переработки золошлаковых отходов угольных электростанций с получением ценных продуктов, востребованных в различных отраслях промышленности». Над его реализацией будет работать объединенная группа ученых химико-технологического и инженерно-строительного факультетов под руководством доктора химических наук, профессора Михаила Сульмана.

Созданная научно-техническая продукция будет способствовать совершенствованию технологических процессов, повышению уровня производственной безопасности и снижению уровня загрязненности окружающей среды отходами сжигания твердого углеводородного топлива.

Президентская программа исследовательских проектов разработана по поручению Президента России с целью содействия формированию в стране передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, поддержки лучших российских ученых. Программа стартовала в 2017 году. В этом году экспертами конкурса было поддержано 42 заявки.

Пресс-служба Правительства Тверской области