Для лечения больных коронавирусной инфекцией в Тверской области заготовлено порядка 16 литров антиковидной плазмы

Тверская областная станция переливания крови продолжает заготовку антиковидной плазмы для использования в комплексной терапии при лечении больных COVID-19. Меньше чем за месяц доноры сдали 15,8 литра, из которых более 6 литров были направлены в ОКБ и Нелидовскую центральную районную больницу, а остальные в ближайшее время будут распределены по учреждениям здравоохранения региона.

Данный метод лечения подразумевает введение больному антител, которые помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме. С этой целью применяют, например, плазму крови вакцинированного или переболевшего человека.

Сейчас на станции плазму сдают только люди, переболевшие коронавирусом. Специалисты отмечают, что желающих помочь врачам региона с лечением много, но донорами становятся лишь те, у кого отмечается высокий титр антител. В дальнейшем плазму можно будет сдавать и людям, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции.

Донор плазмафереза получает компенсацию за питание и меры социальной поддержки, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.

Так, в Верхневолжье в 2020 году 5037 человек, награжденных знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты. Общий объем финансирования на эти цели в прошлом году составил более 74,5 млн рублей.

Выплаты осуществляются один раз в год и предоставляются независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки. В 2020 году размер выплаты составил 14 570 рублей.

В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвуют молодые люди, студенты вузов и колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений – Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

Стать донором могут жители Верхневолжья в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 20. Часы приема доноров – с 8:30 до 11:45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрации в Твери или Тверской области.

Вопросы можно задать по телефону донорского отделения: 8(4822)58-74-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области