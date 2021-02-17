В Тверской области стартует запись в студенческие отряды

17 февраля 2021 года, в День российских студенческих отрядов, в Твери состоится официальный запуск набора в студенческие отряды Верхневолжья. Это одно из мероприятий праздника, утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Развитие студотрядов Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением профориентации молодежи, практического применения уже полученных в вузах и колледжах знаний.

Онлайн трансляцию старта набора в студотряды можно будет посмотреть на портале Smena+ и в группе Вконтакте Тверского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Начало – в 14:00. В это же время состоится старт проекта Лига педагогических отрядов Тверской области.

17 февраля в рамках празднования Дня студотрядов в тверском Центре «Мой бизнес» в 11:00 начнется «Завтрак РСО», на котором руководители предприятий Верхневолжья заявят о наиболее востребованных специальностях в летний период. Работодателям будет предоставлена возможность привлечения студотрядов для работы в летнее время по различным направлениям.

В тверском регионе формируются строительные, сервисные отряды, в том числе для нужд HoReCa, отряды разнорабочих и другие. Это взаимовыгодное сотрудничество. Для студентов – возможность попрактиковаться и заработать. Работодателям, привлекающим молодых специалистов отряда, предусмотрены льготы и вычеты по страховым взносам.

В завтраке примут участие представители РСО, Правительства Тверской области, более 40 предприятий региона – компаний «Волжский пекарь», «Метавр», «Паулиг рус», «Парето принт», «КСК», «Нелидовский ДОК», «Люксупак» и других.

В 16:00 во Дворце творчества детей и молодежи в Твери состоится встреча с бойцами педагогических отрядов. Приглашенный гость – Ольга Пашук, начальник отдела реализации проектов и программ в сфере воспитательной работы ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», руководитель проекта «Лига вожатых».

В 18:00 в технопарке «Кванториум» стартует интеллектуальная игра для участников студенческих отрядов Тверской области.

Официальной датой рождения стройотрядов в Верхневолжье считается лето 1959 года, когда наши студенты впервые поехали на стройку в Казахстан. Первый стройотряд из 1600 бойцов в Калининской области был создан в 1967 году. Тверская молодежь активно участвовала в строительстве БАМа, КАМАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, Канско-Ачинской ТЭК, нефтекомплексов Тюмени, городов Усть-Ильимск и Братск.

Датой возрождения движения в России считается 17 февраля 2004 года – в этот день в Москве состоялся всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию существования движения.

С 2016 года Указом Президента РФ Владимира Путина в стране отмечается День российских студенческих отрядов.

Пресс-служба Правительства Тверской области