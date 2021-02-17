Тверской области выделено более 562 млн рублей федеральных средств на дополнительное финансирование больниц и поликлиник

Российским регионам направят более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Тверской области предусмотрено 562 млн 487,4 тыс. рублей.

Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании Правительства РФ. Михаил Мишустин отметил, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам. Из-за коронавирусной инфекции нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

В Тверской области для снижения нагрузки на первичное звено, службу скорой помощи Губернатор Игорь Руденя принял решение о создании центров амбулаторной помощи (ЦАП). Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.

ЦАПы также помогают развести потоки пациентов с коронавирусом, с подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Пациентов ЦАПов осматривают специалисты, оценивают тяжесть состояния, наличие дыхательной недостаточности, назначают лечение, выдают лекарственные препараты. По показаниям проводится компьютерная томография.

Сейчас в регионе работает 12 ЦАПов: на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, городской больницы №5 в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиологического диспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ.

Всего с начала открытия центров помощь здесь была оказана более 9000 жителям Верхневолжья.

Обращаться в ЦАПы могут первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники и состояние их здоровья позволяет лично приехать на прием.

Пресс-служба Правительства Тверской области