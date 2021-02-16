Жители Тверской области выберут объекты городской среды, которые будут благоустроены в 2022 году

В марте жители Тверской области смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проекты представят 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек –Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля. Впервые голосование будет организованно на специальной платформе, который разработан Минстроем России и АНО «Диалог Регионы».

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Игорь Руденя.

На 16 февраля в Тверской области ужеопределен 41 проект для голосования. Самое большое количество представленных территорий в Твери, Бологом, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомле и Торжке. Сбор предложений от муниципалитетов продолжается, в ближайшее время будет сформирован окончательный список проектов, за которые можно будет отдать свой голос.

Все проекты будут размещены на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Зайти на нее можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты. В адресный перечень для благоустройства на следующий годпопадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Так, было проведено благоустройство территории у реки Торопа в Торопецком районе, приведены в порядок городские парки в Андреаполе и Кувшиново, парк у памятника железнодорожникам во Ржеве, площадь у Дома культуры в Старице и другие.



Пресс-служба Правительства Тверской области