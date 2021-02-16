239 единиц техники задействовано в расчистке региональных и межмуниципальных дорог Тверской области

В Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения беспрепятственного проезда по региональным и межмуниципальным трассам задействовано 239 единиц техники: к работам привлечены 125 комбинированных дорожных машин, 28 автогрейдеров, 61 трактор с навесным оборудованием. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

Отслеживает ситуацию на автодорогах и координирует действия подрядных организаций круглосуточная диспетчерская служба регионального Дорожного фонда.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения жители региона могут сообщать по телефонам:8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

В Твери на расчистке и обработке городских улиц работают комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, «Чистики», тракторные щетки. Ручную обработку тротуаров в городе производят 120 дворников МУП «ЖЭК».

Подготовлена дополнительная техника для механической очистки дорог, заготовлено достаточное количество пескосоляной смеси и реагентов для противогололёдной обработки дорог и тротуаров. Численность дежурной смены работников и техники при необходимости будет увеличиваться.

Уборочная техника продолжит работу на улицах города в ночную смену. Планируется усиление работ по вывозу снега с мостов и ряда магистральных улиц. В ночь с 15 на 16 февраля на полигон было вывезено 2700 кубометров снега.

Водителей в непростых погодных условиях убедительно просят быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пресс-служба Правительства Тверской области