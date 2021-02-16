Волонтер-медик Ирина Радайкина привилась от коронавируса

Председатель Совета обучающихся Тверского государственного медицинского университета, волонтер-медик, участник общероссийской акции «Мы Вместе» Ирина Радайкина считает, что делать прививки от коронавирусной инфекции необходимо. Сама Ирина уже прошла оба этапа вакцинации.

«Не хотелось болеть ковидом, поэтому я решила привиться. Вакцинация прошла нормально и на первом, и на втором этапе. В ближайшее время планирую сдать тест на антитела. Мои знакомые, которые также сделали прививки, результатом довольны: уровень антител высокий. Я в целом поддерживаю любые виды вакцинации. Считаю, что это хороший способ защитить себя от тяжелых заболеваний», – отметила Ирина Радайкина.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

«Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года», – сообщил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека – это 70,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 15 февраля, прививку сделали 1415 человек. В федеральный регистр внесена информация о 29 191 вакцинированном гражданине.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.