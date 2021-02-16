В Тверской области продолжается приём заявок для участия в медиафестивале «Моряна-2021»

В Тверской области продолжается приём творческих работ и заявок на участие во всероссийском медиафестивале для детей, юношества и семьи «Моряна-2021». Первый этап конкурса, который пройдет до конца мая, в этом году будет посвящен 280-летию II Камчатской экспедиции Витуса Беринга и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Второй этап будет объявлен в августе, а его главными темами станет 500-летие святого преподобного Макария Калязинского и 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского.

На медиафорум могут заявиться учащиеся учреждений основного и дополнительного образования в двух возрастных категориях – от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Кроме того, работы принимаются от детско-юношеских кино-фото-видео-студий и творческих коллективов России.

«Медиафестиваль «Моряна» помогает молодежи изучать культурно-историческое и патриотическое наследие нашей страны. Нет сомнений в том, что обмен знаниями и мнениями откроет новые духовные и творческие горизонты перед каждым участником фестиваля», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На медиафестиваль могут быть представлены творческие работы по номинациям: игровой, документальный, анимационный фильмы, медиапроекты, фотографии, рисунки, выполненные в технике «Живопись» и «Графика», а также макеты и модели судов и кораблей.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте фестиваля http://moryanafest.ru . Здесь размещены полезные материалы для участников, творческие работы победителей, а также обучающие видео-уроки с семинаров для медиапедагогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области