В Тверской области патриотический проект «Герои былых времен» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

В Тверской области при поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году реализуется проект регионального объединения «Исток» «Герои былых времен». Его участники – школьники, студенты, люди старшего возраста, активисты общественных организаций будут задействованы в историко-поисковых экспедициях в районах Верхневолжья, полевых выходах на места боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, сражавшихся на территории Тверской области в войнах XVII-XX веков. По мнению Губернатора Игоря Руденя, реализация таких социально значимых инициатив очень важно для патриотического воспитания молодежи.

«Мы, как наследники великой державы, должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – считает Игорь Руденя.

Участники проекта будут восстанавливать воинские захоронения, обелиски, памятные знаки и мемориалы. Предусмотрена работа в архивах, музеях и библиотеках, изучение краеведческих материалов. А в итоге - создание видеофильмов о тверитянах-защитниках Отечества.

Во время Великой Отечественной войны на большей части территории Тверской области шли бои. В 1941-1943 годах здесь проходили ключевые операции и сражения, связанные с обороной Москвы, контрнаступлением Красной армии и освобождением тверского края от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас в регионе насчитывается свыше 1000 мемориальных объектов – массовых воинских захоронений, мемориальных зон, стел и обелисков.

Всего победителями первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов стали восемь некоммерческих организаций Тверской области. Поддержку получили инициативы в сферах социальной поддержки и охраны здоровья граждан, патриотического воспитания, сохранения истории и культуры Верхневолжья. Общая сумма на реализацию грантов в регионе составила более 12,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области