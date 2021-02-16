В Твери пройдут соревнования по стрельбе

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21 февраля в Твери пройдут соревнования по дробовой стрельбе в личном зачете «Рубеж». Обязательна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01 (WhatsApp, Viber).
В программе – несколько видов состязаний. Этап «Дуплетка» будет проходить по правилам спортинг-дуплетной стрельбы: 5 дуплетов с четырех номеров, 40 мишеней. В суперфинал выйдут три лучших спортсмена.
На этапе «Ночной рубеж» предусмотрена стрельба из-под прожекторов по олимпийской системе, до промаха. По итогам три участника продолжат борьбу в суперфинале, который пройдет по правилам спортинг-дуплетной стрельбы, без учета результатов предыдущих этапов. Всего запланировано 9 сигнальных дуплетов.
На соревнованиях предусмотрена развлекательная программа.
Участникам напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на стрелковом объекте. Необходимо также иметь при себе средства защиты органов слуха и зрения.
Соревнования пройдут по адресу: г. Тверь, ул. Стрелковая (территория бывшего областного стрельбища общества охотников). Географические координаты местоположения: 56.87903; 35,95250.
Пресс-служба Правительства Тверской области