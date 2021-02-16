В Твери пройдут соревнования по стрельбе

21 февраля в Твери пройдут соревнования по дробовой стрельбе в личном зачете «Рубеж». Обязательна предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по электронной почте: 9301516101@mail.ru или по телефону: 8-930-151-61-01 (WhatsApp, Viber).

В программе – несколько видов состязаний. Этап «Дуплетка» будет проходить по правилам спортинг-дуплетной стрельбы: 5 дуплетов с четырех номеров, 40 мишеней. В суперфинал выйдут три лучших спортсмена.

На этапе «Ночной рубеж» предусмотрена стрельба из-под прожекторов по олимпийской системе, до промаха. По итогам три участника продолжат борьбу в суперфинале, который пройдет по правилам спортинг-дуплетной стрельбы, без учета результатов предыдущих этапов. Всего запланировано 9 сигнальных дуплетов.

На соревнованиях предусмотрена развлекательная программа.

Участникам напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на стрелковом объекте. Необходимо также иметь при себе средства защиты органов слуха и зрения.

Соревнования пройдут по адресу: г. Тверь, ул. Стрелковая (территория бывшего областного стрельбища общества охотников). Географические координаты местоположения: 56.87903; 35,95250.

Пресс-служба Правительства Тверской области