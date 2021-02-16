Специалисты крупной сельскохозяйственной компании помогают студентам Конаковского колледжа получить востребованную профессию

С 2021 года специалисты группы компаний «Агропромкомплектация» проводят занятия в Конаковском колледже по направлению «Коммерция». Студенты не только получают актуальные знания, которые применяются на динамично развивающемся предприятии, но и смогут в дальнейшем пройти там практику, а возможно и трудоустроиться.

Именно таким – практикоориентированным – по мнению Губернатора Игоря Рудени, должно быть профессиональное образование в Тверской области. Глава региона поставил задачу при взаимодействии с предприятиями готовить в колледжах региона специалистов, востребованных на рынке труда Верхневолжья.

«Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области, где рассматривалась государственная программа о содействии занятости населения.

Первое занятие в Конаковском колледже с участием специалиста группы компаний «Агропромкомплектация» прошло по направлению «Продажи» в формате дискуссионной лекции.

«Мне был интересен психологический аспект работы менеджера по продажам. Как правильно выстраивать общение с покупателями, как действовать в сложных ситуациях. Мне было бы интересно посещать такие лекции почаще», – поделился студент Степан Морозов.

«В сфере торговли работает моя бабушка, и папа тоже с ней связан. Они одобрили мой выбор профессии и колледжа. Я благодарна за сегодняшнюю лекцию, за возможность получать ценную информацию в таком формате. Это очень интересно и поможет мне в будущем стать хорошим менеджером по продажам», – рассказала студентка Ирина Грудина.

Уже в конце февраля студенты, проходящее обучение со специалистами группы компаний, смогут применить свои знания и набраться опыта – они пройдут производственную практику в розничной сети «Дмитрогорский продукт».

Пресс-служба Правительства Тверской области