Проект «Калязин на волне» Тверской области признан лучшей практикой городского развития с участием жителей

Проект по благоустройству набережной в городе Калязине Тверской области вошел в сборник «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды», подготовленный экспертами Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Губернатор Игорь Руденя считает: от того, насколько современными, удобными и комфортными будут населенные пункты Тверской области, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации.

Цель проекта «Калязин на волне» - это не только благоустройство территории, но и сохранение культурного ландшафта при создании новых смыслов пространства. Проект вызвал большой интерес в городе — жители активно выступали с предложениями по благоустройству территории, в том числе по созданию мест досуга для молодежи (спортплощадки, Instabox, кофе-пойнты), точек отдыха для людей старшего поколения, мест для организации культурно-массовых мероприятий, фестивалей и концертов, обустройству «тихих зон», где, например, художники могли бы собраться на пленэр, а рыбаки ловить рыбу.

В ходе проведенного онлайн-турнира из горожан были сформированы команды - на реальной карте города они размещали желаемые объекты благоустройства и зонировали территорию. Все проекты были переданы команде архитекторов и были учтены при создании концепции благоустройства набережной, которая была презентована жителям, затем утверждена экспертным советом и отправлена на конкурс Минстроя России. Проект Калязина выиграл и ожидает финансовую поддержку из федерального бюджета для реализации в 2021–2022 годах.

Всего в «Атлас» вошло 50 решений из 38 городов, включая кейсы из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии.

Все решения, вошедшие в сборник, посвящены различным формам гражданского участия и методикам вовлечения жителей в городские проекты, которые реализуют местные сообщества, активисты и урбанисты в условиях пандемии. Аналогов сборнику в России нет, он доступен по ссылке: https://clck.ru/TFZLM.

Первый сборник «Атласа успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды» был опубликован в начале 2020 года. В него вошли лучшие примеры создания комфортных общественных территорий в городах России. В Центре городских компетенций АСИ планируется выпускать сборники ежегодно.

Пресс-служба Правительства Тверской области