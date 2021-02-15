В Конаково имеются в наличии льготные лекарства инсулинового ряда

posted by Максим Малахов on пн, 02/15/2021 - 18:35

В Конаково льготный отпуск лекарственных препаратов осуществляет аптечный пункт №22 ОГУП «Фармация». Он расположен в здании центральной районной больницы, что на улице Энергетиков, д. 32. 
В феврале 2021 года в данный аптечный пункт для федеральных и региональных льготников было поставлено 550 упаковок лекарственных препаратов инсулинового ряда - биосулины Н и Р, туджео, левемир и апидра.
По состоянию на сегодняшний день имеются в наличии все инсулины, кроме биосулинов Н и Р. Их поставка ожидается до конца февраля.
Министерством здравоохранения Тверской области произведены закупки препаратов инсулинового ряда в 100-процентном объеме от заявленной медицинскими организациями потребности на 2021 год.
Минздрав Тверской области делает все возможное для ускорения поставки препаратов в аптеки региона. Одновременно напоминаем, что в случае временного отсутствия того или иного лекарственного препарата можно обратиться к лечащему врачу для подбора альтернативной схемы лечения лекарственными препаратами, имеющимися в наличии и аналогичными по действию с выписанными ранее.