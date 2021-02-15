В Тверской области продолжаются открытые конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения руководящих должностей в региональных Министерствах

В Тверской области проводятся открытые конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения руководящих должностей сразу в нескольких исполнительных органах государственной власти: Министерствах лесного и сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция».

Информация о конкурсах размещена на ресурсе https://gossluzhba.gov.ru в разделе «Вакансии», а также на сайтах Правительства Тверской области, Министерств сельского и лесного хозяйства, транспорта, строительства и Государственной жилищной инспекции Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области