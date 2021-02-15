Более 450 школьников Тверской области приняли участие в региональном этапе всероссийских олимпиад

В Тверской области 15 февраля проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Всего в регионе состоялись олимпиады по 16 предметам, в которых участвовали более 450 школьников. По итогам проведения регионального этапа определено 11 победителей и 70 призеров олимпиад.

Предметные олимпиады, раннее выявление способностей школьников являются одной из форм профессиональной ориентации молодежи. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что в регионе должна быть сформирована эффективная система профориентации, обучения и трудоустройства молодежи в Верхневолжье.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады свои знания и способности проявляют учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования.

Олимпиада проводится по 20 предметам и разделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Региональный этап для школьников из Тверской области завершится сдачей немецкого языка 20 и 22 февраля.

Самые многочисленные команды представили школы из Твери, Торжка, Кашина, Кимр, Вышнего Волочка, Конаково, Бологого и Осташкова.

Больше всех победителей регионального этапа проходят обучение в образовательных учреждениях регионального центра: в средней общеобразовательной школе с углублённым изучением математики № 17, многопрофильной гимназии № 12, гимназии № 6, а также Тверском лицее.

Пресс-служба Правительства Тверской области