Более 450 школьников Тверской области приняли участие в региональном этапе всероссийских олимпиад

posted by Максим Малахов on пн, 02/15/2021 - 16:36

 

 

         В Тверской области 15 февраля проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Всего в регионе состоялись олимпиады по 16 предметам, в которых участвовали более 450 школьников. По итогам проведения регионального этапа определено 11 победителей и 70 призеров олимпиад.  

Предметные олимпиады, раннее выявление способностей школьников являются одной из форм профессиональной ориентации молодежи. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что в регионе должна быть сформирована эффективная система профориентации, обучения и трудоустройства молодежи в Верхневолжье.

         На региональном этапе Всероссийской олимпиады свои знания и способности проявляют учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования.

         Олимпиада проводится по 20 предметам и разделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Региональный этап для школьников из Тверской области завершится сдачей немецкого языка 20 и 22 февраля.

Самые многочисленные команды представили школы из Твери, Торжка, Кашина, Кимр, Вышнего Волочка, Конаково, Бологого и Осташкова.   

Больше всех победителей регионального этапа проходят обучение в образовательных учреждениях регионального центра: в средней общеобразовательной школе с углублённым изучением математики № 17, многопрофильной гимназии № 12, гимназии № 6, а также Тверском лицее.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области