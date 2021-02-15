В Тверской области открыто 14,3 тыс. вакансий

В течение первых полутора месяцев 2021 года органами службы занятости Тверской области трудоустроено около 1 тысячи жителей региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в регионе снизился на 0,7%. В данный момент на территории региона открыто порядка 14,3 тыс. вакансий.

В Верхневолжье уделяется большое внимание трудоустройству населения. 12 февраля на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, был утвержден комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества трудоустроенных жителей региона. В том числе это стимулирование предпринимательской активности граждан. С 1 июля 2020 года в Тверской области начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в регионе за это время в качестве самозанятых зарегистрировались 6866 человек.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, электрогазосварщики, электрики, токари, механик, слесарь-ремонтник, оператор технологических установок, электромонтеры. Всего в этих сферах заявлено более 8,6 тыс. вакансий.

1,7 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области