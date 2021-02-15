Семьи медиков Тверской области пригласили на представление в цирк

14 февраля в Тверском государственном цирке было организовано бесплатное представление для семей медицинских работников. Верхневолжье присоединилось к благотворительной акции «Во имя бьющихся сердец» в поддержку специалистов здравоохранения, которые продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. Участниками проекта стали 20 филиалов Российской Государственной цирковой компании.

Губернатор Игорь Руденя считает – в условиях противостояния пандемии тверские медики проявляют безграничную преданность своему делу, самоотдачу, человечность и великодушие. Важно обеспечить поддержку работников здравоохранения.

Семьи медицинских работников увидели в Тверском цирке представление «Шоу белых тигров» под руководством заслуженной артистки России Елены Федотовой.

В Тверской области в 2020 году была организована целая серия концертов российских знаменитостей, гостями которых стали медицинские работники.

В Твери выступили симфонический оркестр Мариинского театра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева, состоялись Фестиваль искусств Юрия Башмета, Дементьев Фест.

В сентябре врачи из Тверской области стали участниками всероссийской благотворительной акции, организованной Большим театром в благодарность специалистам за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. На показе знаменитого балета «Дон Кихот» присутствовали врачи и медсёстры инфекционных госпиталей Верхневолжья, фельдшеры скорой медицинской помощи, сотрудники лабораторий.

В преддверии Нового года в спортивном комплексе «Юбилейный» в Твери состоялось ледовое шоу знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек». На серию новогодних представлений были приглашены дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях.

Пресс-служба Правительства Тверской области