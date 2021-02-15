Первые вагоны, собранные из комплектующих производства Тверского вагоностроительного завода в Венгрии, отправлены в Египет





Первые четыре пассажирских вагона для Египетских национальных железных дорог, собранные из вагонокомплектов производства Тверского вагоностроительного завода на венгерском предприятии компании «Трансмашхолдинг» в городе Дунакеси, отправлены в египетский порт Александрия.

На базе ТВЗ планируется сформировать единое пространство для развития высоких технологий в отрасли.

«Этот проект будет способствовать решению задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по созданию в России высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2020 года ТВЗ начал отправку вагонокомплектов в Венгрию, где выполняется финальный этап сборки вагонов. Поставка в Дунакеси осуществляется параллельно с поставкой готовой продукции в Африку.

Данный проект активно поддерживается Правительством России, Министерством промышленности и торговли, а также профильными ведомствами Египта и Венгрии. Впервые в истории отечественного вагоностроения реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм.

Контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов различных моделей 1 для нужд ЕНЖД стоимостью более миллиарда евро подписан в 2018 году Российско-венгерским консорциумом «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» и Египетскими национальными железными дорогами. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, а производство осуществляется как в России, так и в Венгрии.

Тверской вагоностроительный завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок, электропоездов, различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.



Пресс-служба Правительства Тверской области