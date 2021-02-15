Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 28 400 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 214 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 32 373 жителя региона, за последние сутки – 170 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 566 472, в том числе за последние сутки их проведено 1322.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 760 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2787 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

573 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 10037

Конаковский район 2228

Вышневолоцкий городской округ 1801

Ржев 1722

Торжок 1445

Кимры 1351

Калининский район 1303

Бологовский район 903

Лихославльский район 737

Бежецкий район 696

Осташковский городской округ 692

Нелидовский городской округ 660

Старицкий район 623

Кашинский городской округ 610

Торопецкий район 606

Калязинский район 586

Максатихинский район 523

Андреапольский муниципальный округ 486

Весьегонский муниципальный округ 465

Торжокский район 394

Кувшиновский район 366

Спировский район 329

Зубцовский район 318

Западнодвинский муниципальный округ 294

Оленинский муниципальный округ 287

Рамешковский район 257

Ржевский район 241

Селижаровский муниципальный округ 231

Кимрский район 209

Фировский район 186

ЗАТО Озёрный 176

Лесной муниципальный округ 146

Краснохолмский муниципальный округ 139

Кесовогорский район 136

Бельский район 134

Сонковский район 97

Жарковский район 92

Пеновский муниципальный округ 88

Молоковский район 77

Сандовский муниципальный округ 66

Удомельский городской округ 23

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области