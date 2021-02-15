Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 28 400 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 214 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 32 373 жителя региона, за последние сутки – 170 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 566 472, в том числе за последние сутки их проведено 1322.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 760 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2787 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
573 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10037
Конаковский район 2228
Вышневолоцкий городской округ 1801
Ржев 1722
Торжок 1445
Кимры 1351
Калининский район 1303
Бологовский район 903
Лихославльский район 737
Бежецкий район 696
Осташковский городской округ 692
Нелидовский городской округ 660
Старицкий район 623
Кашинский городской округ 610
Торопецкий район 606
Калязинский район 586
Максатихинский район 523
Андреапольский муниципальный округ 486
Весьегонский муниципальный округ 465
Торжокский район 394
Кувшиновский район 366
Спировский район 329
Зубцовский район 318
Западнодвинский муниципальный округ 294
Оленинский муниципальный округ 287
Рамешковский район 257
Ржевский район 241
Селижаровский муниципальный округ 231
Кимрский район 209
Фировский район 186
ЗАТО Озёрный 176
Лесной муниципальный округ 146
Краснохолмский муниципальный округ 139
Кесовогорский район 136
Бельский район 134
Сонковский район 97
Жарковский район 92
Пеновский муниципальный округ 88
Молоковский район 77
Сандовский муниципальный округ 66
Удомельский городской округ 23
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области