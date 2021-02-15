В Тверской области проходят мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В связи с этой датой к жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«32 года прошло со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Вдали от Родины, в тяжелых условиях, наши воины проявили мужество, самоотверженность и героизм. Подвиг солдат, офицеров и гражданских специалистов, в мирное время защищавших интересы нашей Отчизны более чем в 30 странах планеты, не имеет срока давности и достоин глубокого уважения. Светлая память о воинах-интернационалистах, до конца исполнивших свой служебный долг, всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории Верхневолжья и России», – говорится в обращении Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – ветераны боевых действий сегодня ведут активную работу по поддержке семей павших героев, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В Тверской области сегодня проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. В Твери пройдет традиционная церемония возложения цветов к Памятнику воинам-интернационалистам с участием ветеранов боевых действий, общественных организаций.

Тематические программы подготовили учреждения культуры. В городском лекционно-выставочном зале организована экскурсия по выставке «Ко дню защитника России», посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Экспозиция «Солдат войны не выбирает» развернута в ДК пос. Сахарово. Также подготовлены патриотические программы для школьников, показы фильмов и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области