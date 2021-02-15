Тверская область получила лучшую оценку ОНФ за работу по ремонту дорог

По итогам 2020 года Тверская область вошла в список регионов, которые получили лучшую оценку проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Рейтинг опубликован на сайте проекта.

В каждом регионе сформировался ТОП-10 дорог, за необходимость ремонта которых граждане в рамках проекта голосовали наиболее активно.

«Очевидно, что по этим дорогам должны быть приняты самые быстрые меры и уделено пристальное внимание к ним со стороны властей. По работе над ТОП-10 можно судить об эффективности работы проекта в регионе и взаимодействию ОНФ с чиновниками, отвечающими за ремонт и строительство дорог», – отмечают авторы рейтинга.

Тверская область по итогам прошлого года вошла в группу субъектов РФ, получивших лучшую оценку.

«В этих регионах не осталось дорог с ТОП-10 без внимания – по всем приняты те или иные решения, озвучены планы по ремонту», – говорится в сообщении «Дорожной инспекции ОНФ».

Напомним, с 2021 по 2023 годы в Тверской области планируется отремонтировать почти 2500 км дорог регионального и местного значения. Верхневолжье – единственный регион Центрального федерального округа, где дорожные программы утверждаются на три года.

«Важно, что мы перешли на среднесрочное планирование и не ограничиваемся краткосрочным периодом. Это имеет большое значение и для муниципалитетов, и для инвесторов. По сравнению с 2016 годом, в 2020-м объём строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Тверской области увеличился в 3,5 раза. Мы ведем не просто восстановление трасс, но развитие полноценной инфраструктуры», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области планируется продолжить тенденцию роста объемов ремонта региональных и местных дорог, в том числе по профильному национальному проекту. Существенно увеличиваются и вложения в ремонт. Расходы Дорожного фонда Тверской области с 4 млрд рублей в 2018-м году увеличились до 11,8 млрд рублей в 2020-м. Планируется, что к 2023 году финансирование вырастет до 14,6 млрд рублей.