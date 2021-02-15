Более 1,7 тысячи жителей Тверской области смогут посетить «Поезд Победы» во Ржеве

С 23 по 25 февраля в Городе воинской славы Ржеве будет работать передвижной музей «Поезд Победы». Ежедневно осматривать экспозицию смогут порядка 570 человек.

Экскурсии будут проходить по передвижной выставке ежедневно с 10.00 до 19.15 с техническим перерывом с 13.45 до 14.55. Время одной экскурсии составит 40 минут. Музей имеет возрастное ограничение 12+.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Организаторы проекта учли все необходимые требования и рекомендации Роспотребнадзора по организации посещения выставочной экспозиции. В частности, для посетителей приобретены индивидуальные средства защиты - перчатки и маски, в каждом вагоне установлены бесконтактные санитайзеры для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха, на входе в поезд предусмотрен бесконтактный контроль температуры у посетителей. Санитарная обработка поезда будет производиться каждые 4 часа в течение работы экспозиции.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда, экспозицию разместили в семи вагонах, каждый из которых посвящен истории Великой Отечественной войны – мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Помимо экспозиции выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми.

Подробнее о Поезде Победы можно почитать на сайте - https://поезд-победы.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области