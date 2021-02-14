Жители Тверской области могут подать заявку на участие в конкурсе идей новых достопримечательностей

Открыта регистрация на всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей России. Подать заявку может любой житель Тверской области независимо от возраста и профессии. Идея проекта состоит в том, чтобы помочь людям внести свой вклад в развитие культурной среды в регионах страны и увековечить память о выдающихся земляках.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия служат сохранению и популяризации культурного наследия Верхневолжья и России, духовному и нравственному воспитанию молодежи.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый – прием заявок и общероссийское онлайн-голосование на сайтеhttps://kultsled.ru/. Следующий этап – отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Главными критериями станут оригинальность задумки и её связь с локальной спецификой. Победившие арт-проекты будут воплощать профессиональные художники.

В 2021 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» проходит в четвёртый раз. За время его существования регионах было установлено 14 новых арт-объектов. Так, в Мончегорске после открытия памятника табуретке теперь проводят ежегодный Международный поэтический фестиваль «Табуретка», в котором может принять участие любой желающий. В Якутске запустили автобусный квест после открытия арт-объекта «Здесь был!». Он проходит по нетуристическим местам, связанными с историческими личностями – авторами цитат, выгравированных на скульптурной композиции. В Норильске установили памятник герою стихотворений писателя Эдуарда Нонина полярному жирафу, теперь здесь проходит общегородской праздник – День полярного жирафа.

Идею конкурса «Культурный след» высоко оценили эксперты, проект вошёл в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и претендует на звание лучшего в номинации «Культурно-просветительские проекты». Несмотря на то, что в этом году номинацию учредили впервые, здесь самая большая конкуренция.

Пресс-служба Правительства Тверской области