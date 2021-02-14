Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на зрелищные соревнования по джип-триалу

14 февраля в Верхневолжье пройдет ХХII Кубок города Твери по джип-триалу и спринту «Лебедушкино озеро». Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30, в 12.00 будет дан старт первому заезду.

Гостей мероприятия ждут соревнования по джип-триалу, очередной этап гоночной серии «12 месяцев» для автомобилей с полным и моно-приводом, будут работать зоны отдыха, тир для детей и взрослых, ярмарочная площадь.

Соревнования пройдут в «Парке приключений Павлова», который располагается в непосредственной близости от Твери, на 155-м километре трассы М-10, в районе деревни Никифоровское (напротив поворота на Чуприяновку при движении в сторону Санкт-Петербурга.)

Пресс-служба Правительства Тверской области