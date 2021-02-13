На территории Тверской области федеральные и региональные трассы расчищают в усиленном режиме

В Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Ведется расчистка региональных, федеральных и муниципальных дорог.

Накануне Губернатор Игорь Руденя поставил задачу главам районов, дорожным и коммунальным службам, энергетикам заблаговременно подготовиться к устранению возможных последствий непогоды.

Сейчас на региональных дорогах расчистку ведут 165 единиц техники. Часть спецмашин находится в дежурном режиме для выхода в ночную смену.

Центр оперативного управления областного Дорожного фонда ведет постоянный мониторинг состояния дорожной сети Верхневолжья и принимает оперативную информацию от эксплуатационных организаций о состоянии автодорог, работе специальной техники. Жители Верхневолжья могут сообщить о ненадлежащем состоянии автодорог по телефонам 34-56-54, 8-910-649-84-56 (Viber, WhatsApp).

Последствия снегопада в постоянном режиме устраняют федеральные дорожные службы. На трассе М-10 «Россия» в границах Тверской области, находящейся в ведении ФКУ Упрдор «Россия» Росавтодора, работает 47 единиц снегоуборочной техники, идет обработка трасс. Всего подрядными организациями для обслуживания федеральных дорог в зимний период создано 16 пескобаз, заготовлено порядка 147 тыс. тонн пескосоляной смеси, свыше 17,5 тыс. тонн жидких противогололедных материалов.

В усиленном режиме ведется уборка улиц в Твери. Муниципальное предприятие «ЖЭК» в связи с неблагоприятными погодными условиями и усилением осадков задействовало всю имеющуюся технику.

Расчистку и обработку городских улиц ведут комбинированные дорожные машины (КДМ), «Чистики», тракторные щетки. В общей сложности выведено 56 единиц техники. Дороги обрабатываются соляным раствором и песчано-соляной смесью. По мере необходимости весь цикл уборки повторяется. Ручную уборку тротуаров, остановочных пунктов осуществляют около 120 дворников МУП «ЖЭК».

Для предупреждения ДТП во время сильного снегопада водителям и пешеходам рекомендуется быть особо внимательными и осторожными на дорогах, по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

Пресс-служба Правительства Тверской области