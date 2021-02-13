Пожилые люди в Тверской области активно делают прививки от COVID-19

Одними из самых активных участников массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в Тверской области стали пожилые люди, в том числе ветераны. По мнению председателя Совета ветеранов микрорайона №1 Московского района Твери Лидии Пучковой, это не удивительно.

«Коронавирусом заболели очень многие. И конечно, в таких условиях просто тяжело и больно слышать, что некоторые люди даже не носили защитные маски. У пожилых людей здоровье не идеально, мы очень боимся бывать в общественных местах, потому что риск заражения очень высок. Поэтому, считаю, нужно обязательно пройти вакцинацию», – говорит Лидия Пучкова.

В социальных учреждениях региона, где круглосуточно пребывают пожилые люди, тоже идет вакцинация.

Как сообщила директор Ржевского дома интерната для престарелых и инвалидов Елена Жукова, здесь проживает более 460 человек и работают порядка 200 сотрудников. Вакцинация и тех, и других – важнейшая задача.

«Мы должны защитить здоровье наших бабушек и дедушек, а также персонала учреждения. Первую партию вакцины мы уже получили. Многие уже сделали прививку», – отмечает Елена Жукова.

Одна из проживающих дома-интерната Лидия Савицкая так объяснила свое решение привиться: «Это нужно для нашего здоровья. Не хочется болеть, хочется жить».

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех желающих. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Работают выездные прививочные бригады.

в Тверской области прививку от коронавируса сделали 31 825 человек – это 87% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 февраля, прививку сделали 1254 человека. В федеральный регистр внесена информация о 27 777 вакцинированных гражданах.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.