Авторов и исполнителей из Тверской области приглашают принять участие в фестивале патриотической песни

Московский Музей Победы приглашает певцов и авторов песен принять участие в отборочном туре Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Участниками могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 16 лет. Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в рамках празднования Дня Победы. Поездка будет организована за счет средств Фонда президентских грантов.

Авторы 15 лучших песен смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Песни-победители войдут в музыкальный альбом «Журавли Победы». Кроме того, ребята получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» во всероссийском детском центре «Орленок».

Конкурсантам необходимо прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись исполняемой песни гражданско-патриотической направленности. Авторам песен нужно направить анкету-заявку и демоверсию песни – аудио- или видеофайл. Возраст участников в этой номинации не ограничен. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.

Основной тематикой песен должны стать подвиг и долг перед страной, героизм солдат и ценности народа. Музыкальные произведения должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.

Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/festival-zhuravli-pobedy/.

Пресс-служба Правительства Тверской области