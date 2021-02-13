В районах Верхневолжья активно идет вакцинация против коронавирусной инфекции

В районах Тверской области идет прививочная кампания. Самыми активными стали Вышневолоцкий городской округ, где привито 1280 человек, Калининский и Кимрский районы – здесь вакцинацию прошли соответственно 1193 и 1150 жителей.

В центральной районной больнице Селижарово прививку от COVID-19 сделал председатель районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Степан Степанович Шило.

«Считаю, что в первую очередь всем пожилым нужно пройти вакцинацию. Я сам привился, и еще около 50 человек из нашего совета уже прошли вакцинацию. Кроме того, всем знакомым объясняю – необходимо как можно быстрее сделать прививку», – сказал Степан Степанович.

Всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 31 825 человек – это 87% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 февраля, прививку сделали 1254 человека. В федеральный регистр внесена информация о 27 777 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Прививочная кампания в Тверской области стала одной из тем прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Руденя 11 февраля.

«Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года», – сказал глава региона.

По мнению специалистов, вакцина Спутник V – безопасный, эффективный и доступный способ защиты от новой коронавирусной инфекции СOVID-19.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Сейчас в регионе вакцинация проводится на базе областной клинической больницы, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1, №6 и №7, поликлинике №8, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД России по Тверской области, а также в МСЧ № 69 ФСИН России.

В районах прививочные кабинеты открыты в Андреапольской, Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Краснохолмской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Спировской, Старицкой ЦРБ.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области