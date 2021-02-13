Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 969 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 31 825 жителей региона, за последние сутки – 1 254 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 562 378, в том числе за последние сутки их проведено 1440.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

565 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9929

Конаковский район 2213

Вышневолоцкий городской округ 1783

Ржев 1695

Торжок 1439

Кимры 1346

Калининский район 1285

Бологовский район 898

Лихославльский район 735

Осташковский городской округ 688

Бежецкий район 680

Нелидовский городской округ 655

Старицкий район 618

Кашинский городской округ 605

Торопецкий район 597

Калязинский район 577

Максатихинский район 517

Андреапольский муниципальный округ 486

Весьегонский муниципальный округ 441

Торжокский район 394

Кувшиновский район 362

Спировский район 329

Зубцовский район 313

Западнодвинский муниципальный округ 293

Оленинский муниципальный округ 284

Рамешковский район 256

Селижаровский муниципальный округ 231

Ржевский район 237

Кимрский район 205

Фировский район 185

ЗАТО Озёрный 171

Лесной муниципальный округ 146

Краснохолмский муниципальный округ 139

Бельский район 134

Кесовогорский район 133

Жарковский район 92

Сонковский район 95

Пеновский муниципальный округ 88

Молоковский район 73

Сандовский муниципальный округ 64

Удомельский городской округ 23

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области