Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 969 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 31 825 жителей региона, за последние сутки – 1 254 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 562 378, в том числе за последние сутки их проведено 1440.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
565 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9929
Конаковский район 2213
Вышневолоцкий городской округ 1783
Ржев 1695
Торжок 1439
Кимры 1346
Калининский район 1285
Бологовский район 898
Лихославльский район 735
Осташковский городской округ 688
Бежецкий район 680
Нелидовский городской округ 655
Старицкий район 618
Кашинский городской округ 605
Торопецкий район 597
Калязинский район 577
Максатихинский район 517
Андреапольский муниципальный округ 486
Весьегонский муниципальный округ 441
Торжокский район 394
Кувшиновский район 362
Спировский район 329
Зубцовский район 313
Западнодвинский муниципальный округ 293
Оленинский муниципальный округ 284
Рамешковский район 256
Селижаровский муниципальный округ 231
Ржевский район 237
Кимрский район 205
Фировский район 185
ЗАТО Озёрный 171
Лесной муниципальный округ 146
Краснохолмский муниципальный округ 139
Бельский район 134
Кесовогорский район 133
Жарковский район 92
Сонковский район 95
Пеновский муниципальный округ 88
Молоковский район 73
Сандовский муниципальный округ 64
Удомельский городской округ 23
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области