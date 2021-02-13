Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 февраля 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 02/13/2021 - 13:51

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 969 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 31 825 жителей региона, за последние сутки – 1 254 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 562 378, в том числе за последние сутки их проведено 1440.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 434 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

565  человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 9929

 

Конаковский район 2213

 

Вышневолоцкий городской округ 1783

 

Ржев 1695

 

Торжок 1439

 

Кимры 1346

 

Калининский район 1285

 

Бологовский район 898

 

Лихославльский район 735

 

Осташковский городской округ 688

 

Бежецкий район 680

 

Нелидовский городской округ 655

 

Старицкий район 618

 

Кашинский городской округ 605

 

Торопецкий район 597

 

Калязинский район 577

 

Максатихинский район 517

 

Андреапольский муниципальный округ 486

 

Весьегонский муниципальный округ 441

 

Торжокский район 394

 

Кувшиновский район 362

 

Спировский район 329

 

Зубцовский район 313

 

Западнодвинский муниципальный округ 293

 

Оленинский муниципальный округ 284

 

Рамешковский район 256

 

Селижаровский муниципальный округ 231

 

Ржевский район 237

 

Кимрский район 205

 

Фировский район 185

 

ЗАТО Озёрный 171

 

Лесной муниципальный округ 146

 

Краснохолмский муниципальный округ 139

 

Бельский район 134

 

Кесовогорский район 133

 

Жарковский район 92

 

Сонковский район 95

 

Пеновский муниципальный округ 88

 

Молоковский район 73

 

Сандовский муниципальный округ 64

 

Удомельский городской округ 23

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области