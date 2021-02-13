В Тверской области утверждены границы еще 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения

В Тверской области проводится системная работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На заседании Президиума Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены границы 12 ООПТ регионального значения.

По мнению главы региона, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 4,1 тыс. га. Это объекты, расположенные в Бологовском, Зубцовском, Калязинском, Максатихинском, Рамешковском районах, Удомельском городском округе.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет обеспечить проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в таких местах природоохранного законодательства.

В Тверской области расположено 2 особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад), 4 ООПТ местного значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области