13 февраля в Твери проходит региональный этап «Лыжни России-2021». Участников мероприятия поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Прошедший год показал, как важно беречь здоровье, заботиться друг о друге, быть вместе одной сплоченной семьёй. Сегодня «Лыжня России», несмотря ни на что, вновь объединила большую команду поклонников зимнего спорта из разных уголков Тверской области. Соревнования показывают, насколько для жителей разных возрастов важны ценности активного и здорового образа жизни, крепкой и дружной семьи. Такое единство поколений, поддержка друг друга – в традиции Верхневолжья», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Традиционно «Лыжня России» включает забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». Подготовлена культурно-развлекательная и анимационная программы.

В этом году соревнования проходят рядом с магазином «Декатлон». В связи с эпидемиологической ситуацией состязание претерпело некоторые изменения. Увеличено количество забегов, чтобы уменьшить число участников в каждом из них. Кроме того, территория проведения мероприятия разбита на зоны, общая площадь которых составляет более 15 тыс. кв. метров.

На спортивный праздник приглашены известные спортсмены Верхневолжья. Это двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Виктор Денисов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участница чемпионата мира Ольга Михайлова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, президент регионального Олимпийского совета Богдан Пищальников, мастер спорта по легкой атлетике Ольга Иванова, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Ирина Непряева.

Все они подчеркнули – несмотря на непростые погодные условия, «Лыжня России» привлекла немало людей, в очередной раз стала одним из главных массовых спортивных праздников.

«Для нас, лыжников, такая погода не удивительна, соревнования мы проводим и в слякоть, и в снег, и в мороз. Тренировки также проходят в любую погоду», – отметила Ирина Непряева.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области