В Тверской области фестиваль «Андреевские дни» посвятили 160-летию композитора, дирижера и виртуоза Василия Андреева

13 февраля в городе Кашин Тверской области стартует традиционный областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Событие посвящено 160-летию со дня рождения основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Верхневолжья Василию Васильевичу Андрееву.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, фестиваль является важным событием в культурной жизни страны и Тверской области, служит сохранению уникальных традиций Верхневолжья и наследия России, способствуют приобщению жителей и молодежи к народному искусству.

13 февраля в 14:00 состоится открытие фестиваля в городском Доме культуры Кашина. 14 февраля «Андреевские дни» продолжатся в областном Доме народного творчества в Твери.

В фестивале принимают участие солисты, любительские оркестры и ансамбли народных инструментов из 11 муниципальных образований Тверской области: городов Тверь, Кимры, Удомля, Ржев, Бологое, Бежецк и Торжок, Максатихинского района, Краснохолмского, Весьегонского муниципальных округов, Осташковского городского округа.

Гости фестиваля услышат разнохарактерные произведения: оригинальные, написанные для оркестра или ансамбля; обработки народных мелодий; инструментовки и переложения классических произведений и многое другое.

Также запланирован мастер-класс, который проведет заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Анатолий Цеп.

Вход на мероприятия свободный. Посетителям напоминают об обязательном масочном режиме и других мерах профилактики коронавируса.

Свою историю фестиваль «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежецкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

Памяти В.В. Андреева также посвящен всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится ежегодно в Твери. Кроме того, студентам профильных профессиональных образовательных учреждений, ученикам детских школ искусств, музыкальных и хоровых школ, членам клубов культурно-досуговых учреждений присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

В Бежецке, на родине виртуоза, дирижера и композитора, открыт музей музыканта, установлен памятник знаменитому земляку. Местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области