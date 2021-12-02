В Тверской области из-за прогнозируемой непогоды в режим повышенной готовности переведены энергетики и дорожные службы

По данным Тверского Гидрометцентра, на территории региона 13 и 14 февраля ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, снег, в ряде районов – метель, на дорогах гололедица. Длямобилизации сил и средств муниципальных образований, ресурсоснабжающих, дорожных и коммунальных организаций, проверки их готовности к устранению в случае необходимости последствий непогоды по поручению Губернатора ИгоряРудениМинистр энергетики и ЖКХ Тверской области Александр Цветков провел селекторное совещание с главами территорий Верхневолжья.

Игорь Руденя поставил задачу главам районов, коммунальным службам, энергетикам заблаговременно подготовиться к устранению возможныхпоследствий прогнозируемыхнеблагоприятных погодныхусловий.

В ходе селектора руководители районов доложили о введении на территориях режима повышенной готовности. Во всех муниципалитетах проведены заседания КЧС, где обсуждалось наличие необходимых сил и средств. Для обеспечения стабильного функционирования на местах проверены объекты коммунальной инфраструктуры, отработано взаимодействие с энергетиками.

В режиме повышенной готовности находится филиал «Россети Центр Тверьэнерго». Установлен особый контроль за работой энергообъектов. На дежурстве находятся 439 бригад в составе 1931 человека персонала и 664 единиц спецтехники, которые при необходимости будут привлечены к устранению технологических нарушений в электросетях. Готовы к применению резервные источники электроснабжения.

Жители региона могут сообщить об отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

С 12 по 14 февраля в дежурном режиме находится также порядка 400 единиц техники, задействованной в зимнем содержаниирегиональных и межмуниципальных дорог.В режим повышенной готовностиприведеныдорожно-эксплуатационные организации южных и восточных районов области, где в первую очередь прогнозируется ухудшение погодных условий. Обеспечены запасы песчано-соляной смеси.

Ведется мониторинг состояния дорожной сети Верхневолжья через Центр оперативного управления производством областного Дорожного фонда. Здесь принимают оперативную информацию от эксплуатационных организаций о текущем состоянии автодорог, работе специальной техники. Жители Верхневолжья могут сообщить о ненадлежащем состоянии автодорогпо телефонам 34-56-54, 8-910-649-84-56 (Viber, WhatsApp).

В Тверской области ведетсяпостоянный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки.

Пресс-служба Правительства Тверской области