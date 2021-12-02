В Верхневолжье в областном конкурсе «Волшебный микрофон» приняли участие более 200 юных дарований

В Верхневолжье подвели итоги XI областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни«Волшебный микрофон». Определены победители и призёры в двух номинациях.

С сентября по декабрь 2020 года прошли первые два этапа конкурса –в онлайн-режиме и очные межмуниципальные просмотры. В отборочных этапах приняли участие более 200 человек из 23 муниципальных образований.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В финале выступили 16 солистов и 6 вокальных ансамблей из Твери и Торжка,Осташковского и Вышневолоцкого городских округов,Кувшиновского, Кимрского, Максатихинского районов, Весьегонского и Краснохолмского муниципальных округов. Финал был организован Тверским областным Домом народного творчества.

В номинации «Эстрадное сольное пение» лауреатами I степени стали Екатерина Воробьева (ДК «Химволокно», г.Тверь) и Алексей Тельцов (ДК «Затверецкий», г. Тверь). Лауреатами II степени признаны УльянаЗелова (Весьегонский ДК), Мария Кудрявцева (ДК пос. Литвинки, г. Тверь), Зарина Абдукаримова, (МККДЦ г. Кувшиново), Лилия Петрова (г. Тверь), Софья Кузьмина (ДК «Металлист», г.Тверь), ДарьяПаюрова (Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова). Лауреаты III степени - Маргарита Мельникова, (МККДЦ г. Кувшиново) и Алина Жукова (ДК «Юбилейный», г. Осташков).

В номинации «Эстрадное ансамблевое пение» определены лауреаты III степени: это образцовый самодеятельный коллектив ансамбль «Мозаика»(городской Дом культуры г. Торжок), вокальная студия «Ассоль» (ДК пос. Литвинки, г. Тверь), ансамбль «Гармония» (Детская музыкальная школа г. Кувшиново).

Конкурс направлен на развитие культуры исполнительского мастерства, реализацию творческих способностей детей и подростков, стимулирование профессионального творчества композиторов и поэтов-любителей, формирование высокохудожественного песенного репертуара.

Пресс-служба Правительства Тверской области