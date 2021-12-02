ТВЗ внедрил инновационный роботизированный комплекс для контроля за качеством сварных швов

В цехе сварки металлоконструкций Тверского вагоностроительного завода состоялась презентация роботизированной измерительной ячейки по определению дефектов сварных соединений, основанной на работе нейронной сети. Главной функцией внедренного в опытно-промышленную эксплуатацию устройства станет контроль за качеством сварных швов.

«ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Роботизированная измерительная ячейка снабжена лазерным сканирующим устройством и видеокамерой высокой чувствительности. Она предназначена для контроля прочности и геометрии рам тележек вагонов, которые производят на ТВЗ.

После автоматизированного сканирования рамы тележки роботом начинается определение видимых дефектов сварных швов. Полученные результаты можно сверить с 3D-моделью изделия, определить и указать точное месторасположение дефекта, приложить его фотографию. Результаты автоматизированного контроля заносятся в цифровой паспорт изделия.

«Ничего подобного на предприятиях АО «Трансмашхолдинг», куда входит Тверской вагоностроительный завод, еще не было. Это первая измерительная ячейка, которая позволяет осуществлять измерение и контроль сварного соединения. Автоматизируя контроль изделия, мы получаем более объективный результат и более высокое качество продукции, отправляемой на сборочное производство», – отметил главный сварщик компании «ТМХ Технологии» Александр Кузнецов.

Комплекс рассчитан на визуальное обнаружение дефектов сварных соединений, таких как поры, трещины, подрезы и кратеры. В ближайшее время разработчики также обещают дополнить его функцией измерения геометрии сварного шва.

В настоящее время через роботизированную ячейку проходит порядка 12-16 рам ежедневно. В дальнейшем ее производительность будет увеличена до 20.

Пресс-служба Правительства Тверской области