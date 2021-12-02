АКЦИЯ «ДАРИ ДОБРО»:ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАГРАДИЛИ АКТИВНЫХ

На территории Конаковского района шестнадцатый год силами молодежного центра «Иволга» (ныне – центр молодежной политики) при содействии администрации Конаковского района проводится благотворительная акция «Дари добро».

Об истории акции.

Впервые эта акция проведена молодежным центром «Иволга» еще в 2004 году. Тогда сладкие новогодние подарки для детей были приобретены главой Конаковского района Михаилом Ивановичем Поповичем, и в тот год поздравили 20 детей. Шли годы, благотворительная акция набирала обороты, и уже через несколько лет ее существования специалистами «Иволги» и волонтерами вручались не только сладкие новогодние подарки, но и различные игрушки и книги. За последние годы у акции «Дари добро» появилось много единомышленников, которые ежегодно принимают в ней активное участие.

В ее рамках Дед Мороз и Снегурочка ходят по семьям и поздравляют детей с Новым годом. Это семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых живут дети, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные семьи и те, в которых воспитываются дети с особенностями развития. И в прошлую пятницу в зале администрации Конаковского района были награждены те, без кого акция могла бы не состояться.

Традиционно благотворительная акция проводится в два этапа. В ноябре организаторы размещают в социальных сетях и в магазинах города информационные листовки об акции, начинается сбор сладких новогодних подарков, конфет, игрушек и книг. С 15 декабря стартует второй этап акции, в рамках которого Дедушка Мороз и Снегурочка осуществляют адресное поздравление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города и района.

Так в 2020 году силами неравнодушных людей Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили 302 ребенка, проживающих в городе Конаково, поселках Юрьево, Озерки, Изоплит, Редкино, Козлово, Новозавидовский, деревнях Мокшино, Ручьи, селах Юрьево-Девичье, Первое мая, Дмитрова Гора и Селихово.

В пятницу в зале заседаний администрации Конаковского района прошло награждение тех участников акции, без которых она просто не состоялась бы. О важности такой работы, направленной на самую уязвимую социальную группу – детей, о самопожертвовании волонтеров, о доброй воле спонсоров сказала в приветственном слове исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО. Она же и вручала награды. Также в награждении принял участие исполняющий обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Михаил КОЖЕХОВ.

Благодарности главы Конаковского района «За вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района и непосредственное участие в акции «Дари добро-2020» вручены: учителям средней школы № 7 г. Конаково Инне Нечаевой, Светлане Журавлевой, Ирине Андреевой, воспитателю «Детский сад № 1 г. Конаково» Екатерине Лисенковой, воспитателям «Детский сад № 10 г. Конаково» Яне Мазилиной и Ларисе Пискаревой.

Благодарственными письмами главы Конаковского района «За вклад в развитие благотворительной деятельности на территории Конаковского района и непосредственное участие в акции «Дари добро-2020» награждены:

Туристическое агентство «Go Travel Конаково» в лице руководителя Наталии Ансталь, развивающий центр «Детский уголок» в лице руководителя Ангелины Решетиловой, магазин «Беби-Сити» в лице директора Ольги Михайловой, а также Диана Карпик, Светлана Бойкова, Инна Нестерова, Андрей Кузнецов, Юлия Скиперских, Оксана Дробина, Кира и Владислав Бумагины, Наталья Муравьева, Татьяна Панова, Дмитрий Гусаков, семья Балабониных (Елена Викторовна, Максим Васильевич и Юлия), Анна Стрелкова, Павел Макеев, Никита Панженский, Сергей Румянцев.

В ответном слове Наталия Ансталь сказала:

- Наше туристическое агентство принимает участие в акции уже много лет. Дарить детям праздник, смотреть, как они радуются подаркам и верят, что к ним пришёл настоящий Дед Мороз, - это бесценно. У детей должно быть настоящее детство, и если мы хоть как-то можем помочь тем, кто в этом действительно нуждается, то мы это стараемся делать. Каждый, даже самый простой подарок, может подарить малышу праздник. Акция «Дари добро» учит многих помогать и думать не только о себе. И мы очень рады, что каждый год в ней участвует все больше и больше людей».

...Акция действительно волшебная и необходимая. Все дети должны верить в чудо! Дарить добро не очень сложно…

От сердца небольшой кусочек

В глазах ребенка видеть можно,

Как загорелся огонечек!

Дари добро – мы скажем громко!

И чтоб кусочек тот волшебный

Получила детвора!

Если каждый будет делать добрые дела, участвовать в подобных акциях, помогать окружающим, то мир изменится к лучшему! Делайте добро!» - сказал волонтер Сергей Румянцев, который был одним из «Дедушек Морозов» акции.

За помощь в проведении благотворительной акции «Дари добро» организаторы выражают особую благодарность местному отделению политической партии «Единая Россия» в лице председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрия Евгеньевича Щурина, главе Конаковского района Олегу Владимировичу Лобановскому, депутатам Собрания депутатов Конаковского района Владимиру Николаевичу Худякову и Алексею Васильевичу Акишину.

Ирина КАРПОВА,

организатор акции «Дари добро» (ЦМП «Иволга»). Фото: М. Малахов.