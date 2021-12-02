15 февраля –- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые жители Тверской области!

32 года прошло со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Вдали от Родины, в тяжелых условиях наши воины проявили мужество, самоотверженность и героизм, встали на пути распространения международного терроризма и наркоторговли.

Подвиг солдат, офицеров и гражданских специалистов, в мирное время защищавших интересы нашей Отчизны более чем в 30 странах планеты, не имеет срока давности и достоин глубокого уважения.

Светлая память о воинах-интернационалистах, до конца исполнивших свой служебный долг, всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории Верхневолжья и России.

Ветеранов боевых действий и сегодня отличают любовь к Родине и верность воинскому братству. Вы ведете активную работу по поддержке семей павших героев, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, являетесь примером служения своей стране. Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые воины-

интернационалисты,

участники боевых действий

в Афганистане, ветераны локальных конфликтов,

военнослужащие, жители

Конаковского района!

15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это трагическая и в то же время героическая страница в жизни всей страны. В этот день мы вспоминаем о великом подвиге тех, кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, исполнил воинский долг.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые испытания, ставшие трагедией всего народа. И скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Их подвиг навечно останется в наших сердцах. Многие воины-интернационалисты и ветераны, прошедшие огонь «горячих точек», по-прежнему в строю. Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Конаковского района, поддерживаете авторитет Российской армии, повышаете престиж военной службы. Дорогие друзья, примите слова признательности и благодарности за мужество и стойкость. От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих и счастливых лет жизни!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемые воины-

интернационалисты!

Примите самые искренние поздравления в честь Дня памяти воинов-интернационалистов России – дня, когда советские войска были полностью выведены из Афганистана. Знаем, что никто из вас не забыл и никогда не забудет страшных подробностей той войны, которая стала испытанием не только для солдат и офицеров, но и трагедией для всего народа.

Благодарим вас за героизм и мужество, отвагу и стойкость, честное исполнение своего воинского долга. Желаем вам – воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, вашим родным и близким, чтобы больше никогда не потребовалось такой высокой цены, такой расплаты за мир, за жизнь, за счастье. Светлая память погибшим! Низкий поклон соотечественникам, у которых война отобрала близких им людей!

Временно исполняющий полномочия главы города Конаково

Е.В. Бокарев,

председатель Совета

депутатов города Конаково А.Н.Дзюбак.

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Уважаемые жители

Конаковского района,

дорогие земляки!

Поздравляю всех воинов-интернационалистов, принимавших участие в локальных конфликтах как на территории страны, так и за ее пределами, с Днем памяти воинов-интернационалистов в России. Для всех нас, военных людей, это был приказ. А приказы не обсуждаются, они выполняются. И от их выполнения зависит успех в решении поставленных задач.

От всего сердца хочу пожелать всем воинам-интернационалистам, ветеранам военной службы крепкого здоровья, счастья и успеха в жизни. И мы всегда будем помнить о тех, кто ушел, выполнив свой последний долг перед Родиной.

Юрий НЕГОВОРА, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Тверской области.



Приглашаем всех ветеранов боевых действий и жителей

города Конаково принять участие в митинге

15 февраля, в 10 часов,на площади у здания военкомата

(ул. Свободы, 132).