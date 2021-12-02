МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«КОРЧЕВСКАЯ СТАРИНА» - НА ОТКРЫТИИ

«НЕДЕЛИ ТВЕРСКОЙ КНИГИ»

9 февраля в Тверской областной библиотеке им. А.М.Горького состоялось торжественное открытие XXVII Недели тверской книги.

Конаковский район представляла делегация в лице заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, заместителя заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта Людмилы Шапкиной и директора Конаковской центральной межпоселенческой библиотеки Екатерины Меховниковой.

Выставка «Тверская книга -2020» в этом году включает порядка 400 изданий. В их числе – книга Константина Счетчикова «Корчевская старина», изданная администрацией Конаковского района к 90-летию района по инициативе конаковских краеведов. Труд краеведа Константина Ивановича Счетчикова по праву признан самым достоверным и основополагающим, востребованным среди краеведов, историков, сотрудников культуры, студентов и школьников. Отмечена положительная практика участия муниципалитета в издании столь значимого и необходимого труда.

На протяжении недели гостей большого книжного события ждут не только презентации книг, но и выставки, лекции, «круглые столы», творческие семинары, концерт инструментальной музыки и многое другое.

Ряд мероприятий состоится в онлайн-формате. Среди них – награждение победителей конкурса для читающей молодежи «Во славу Отечества Русского», приуроченного к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, презентация книги «Фарфор и фаянс Российской империи. Заводы Тверской губернии Гужева-Масленикова-Белина» Е.В.Антиповой (г. Саратов), подведение итогов конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди».

Также читатели традиционно смогут выбрать лучшую тверскую книгу 2020 года. Итоги голосования будут подведены на закрытии книжного праздника 15 февраля в 16 часов.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М.Горького выставка «Тверская книга 2020» продолжит свою работу в библиотеках области.

В ПОДДЕРЖКУ ПРИВИВОЧНОЙ

КАМПАНИИ ПРОТИВ COVID Й -19

Высказываю свою личную оценку ситуации по факту эпидемии новой коронавирусной инфекции, которая поразила человечество в 2020 году. Моя позиция основана на личном опыте (более 25 лет) лечения пациентов, советской школе здравоохранения и общемировом опыте борьбы с разнообразными инфекциями. На сегодняшний момент мы научились контролировать основную массу бактериальных инфекций.

Продолжительность жизни благодаря этому увеличилась за последние сто лет практически в 2 раза. Эра антибиотиков и антисептиков, научный подход в организации борьбы с эпидемиями позволили человечеству с оптимизмом смотреть в будущее. Но это касается только бактерий! Вирусы – малоисследованная форма жизни, существующая много больше, чем человеческий вид. Никакие противовирусные, иммуномодулирующие и тому подобные препараты не принесли человечеству уверенного контроля над данным видом патологии. Но благодаря человеческому гению у нас есть оружие – иммунопрофилактика – прививки!

Миллионы жизней сохранены благодаря прививочным кампаниям. Ведущие научные центры Российской Федерации разработали несколько вакцин, успешно борющихся с COVID-19. Я считаю, что дискомфорт в точке инъекции, возможное кратковременное повышение температуры (далеко не у всех пациентов) - слишком малая цена за длительную потерю обоняния, вкуса, дикую слабость, резкие головные боли, удушье, нахождение в реанимационном блоке с высокой вероятностью потери жизни.

Прививка – это шанс выжить и не потерять здоровье!

Л. ПАВЛОВ,

заведующий ОСП «Новозавидовская районная больница» ГБУЗ «КЦРБ», врач-оториноларинголог.

О РАЗВИТИИ СЕТИ МФЦ

В Тверской области проходит программа улучшения работы центров МФЦ и увеличения их количества в городах и поселках. Сегодня в Верхневолжье работают 34 филиала и 74 территориально обособленных, самостоятельных подразделения с 704 сотрудниками, открыты 332 «окна».

В 2021 году расширится перечень оказываемых в МФЦ услуг: добавятся услуги загса, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдачи биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).

Кроме того, запущено мобильное приложение «Мои документы», которое помогает записаться на прием, получить информацию о статусе заявок, оплатить пошлины, найти ближайший филиал МФЦ. По результатам 2020 года 15 процентов пользователей записываются на прием с помощью приложения.

В Конаковском районе работают 6 филиалов ГАУ МФЦ. Каждый квартал администрация Конаковского района совместно с главами поселений будет проводить мониторинг действующих офисов с целью создания более комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в районе, внедрения единых стандартов оформления помещений, благоустройства прилегающих к учреждениям территорий. Такая задача была поставлена 12 января губернатором Тверской области Игорем Руденей на заседании правительства.

Первым проинспектированным офисом в районе стал Многофункциональный центр ГАУ МФЦ Тверская область в поселке Новозавидовский. Организацию процесса оказания услуг оценил глава городского поселения поселок Новозавидовский Дмитрий Синягин:

- С первых шагов понятно, что здесь неукоснительно выполняются строгие стандарты противоэпидемических мер: соблюдается социальная дистанция, сотрудник осуществляет прием в маске, в помещении установлена специальная антибактериальная лампа закрытого типа.

Прием граждан рассчитан на два окна, однако ввиду отсутствия кадров с посетителями работал один специалист, который за один день обслуживает до 20 заявителей. Среди негативных моментов - отсутствие лимита ожидания. По объективным причинам не всегда можно уложиться в отпущенные 15 минут.

Как рассказала главный специалист филиала ГАУ МФЦ Тверская область в поселке Новозавидовский Светлана Мешкова, самыми распространенными видами услуг являются постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация права собственности, выдача сведений из ЕГРН, выдача и замена паспортов.

Итоги проверок будут переданы в министерство региональной политики Тверской области.



Адреса и часы рАботы филиалов

МФЦ в Конаковском районе:

Поселок Радченко, 59, телефон 7 (930) 161-05-53, вторник, четверг с 09.00 до 13.00.



Поселок Козлово, ул. Дмитрия Обушева, 16, телефон 7 (930) 161-05-47, понедельник - пятница: с 9:00 до 13:00.

Село Городня , Советская, 2, телефон 7 (48242) 2-53-30, понедельник - пятница: с 9:00 до 13:00.

Поселок Новозавидовский , ул. Советская, 10, телефон 7 (930) 169-00-80, понедельник - пятница: с 8:00 до 18:00.



Поселок Редкино, ул. Парковая, 46, телефон

7 (930) 161-05-48, понедельник - пятница: с 8:00 до 18:00.



Село Селихово, ул. Новая, 13, телефон 7 (930) 161-05-67, понедельник, среда, пятница: с 9:30 до 13:30



Деревня Мокшино, Парковая, телефон 7 (48242) 2-53-35, понедельник: с 8:00 до 17:00, вторник, пятница: с 9:00 до 18:00, среда: с 8:00 до 18:00, четверг: с 10:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 14:00



Город Конаково , Учебная, 15, телефон 7 (920) 174-12-72, понедельник: с 8:00 до 20:00, вторник - пятница: с 9:00 до 18:00, суббота: с 9:00 до 14:00.

ДЕТЯМ – О НАУКЕ

8 февраля в п. Редкино Тверской области прошел фестиваль «Наука – доступная всем», посвящённый Дню российской науки.

В стенах ДК «Химик» кружок «Лаборатория робототехники Cyber Kids» выставила несколько площадок с IT-технологиями. Данное мероприятие курировали воспитанники лаборатории. Руководит кружком Гарник Степанян – молодой и продвинутый педагог. Он учит детей программировать и строить настоящих роботов!

Несмотря на то, что «Робототехника» появилась в Редкино совсем недавно, в кружке уже насчитывается более 70 учеников!

На фестивале были представлены следующие площадки:

- полностью автономные роботы, выполняющие различные задания;

- роботы-рептилии;

- 3D принтер, демонстрация работы 3D принтера;

- разработка WEB-страниц (html, css, javascript);

- разработка видеоигр.

Гости программы принимали активное участие в проектировании игр и web-сайтов.

ПРЕСС-ТУР ПО РАЙОНУ

Журналисты крупнейших российских изданий приехали посмотреть самые знаковые туристические объекты Конаковского района.

Туристический информационный центр WelcometoKonakovo, созданный по инициативе администрации Конаковского района, организовал экскурсию для журналистов, приехавших в рамках пресс-тура в Завидово.

Представители ведущих СМИ посетили несколько культурных объектов района. Особое впечатление на гостей произвел музей «Государева дорога» в Храмовом комплексе Завидово. В музее находится макет железной дороги, созданию которого практически всю свою жизнь посвятил архитектор А.В.Арсеньев. Журналистов пригласили подняться на колокольню, откуда открывается очень красивый вид на село. Не оставили равнодушными прессу храмы, расположенные на территории комплекса, и те уникальные истории, что рассказал экскурсовод. Например, если посмотреть на роспись потолка в одном из храмов, где изображена лестница, а затем отойти на 90 градусов в сторону, то и лестница поворачивается на 90 градусов, вот такое чудо! После завершения экскурсионной программы гости были приглашены на пресс-конференцию в Ямскую Слободу, где Константин Забродин, генеральный директор ООО «Завидово Девелопмент», Андрей Быков, управляющий проектом Ямская Слобода Завидово, и Наталья Ансталь, руководитель туроператора GoTravel и туристического информационного центра WelcometoKonakovo ответили на вопросы журналистов по развитию курорта, привлечению туристов в Конаковский район и об экскурсионных программах, которые предлагаются гостям, проживающим в отелях.

- На курорте Завидово отдыхающие могут забронировать экскурсии на «Конаковский фаянс» с мастер-классом по фигурной лепке, посмотреть конкур на «Конаковских конюшнях», отправиться в гастрономический тур на экоферму, совершить увлекательную экскурсию на завод по осетроводству. Каждый год мы будем увеличивать экскурсионный поток в Конаковский район, придумывать новые маршруты, интересные для туристов, рассказала Наталья Ансталь, руководитель ТИЦ Конаковского района.

Туристический информационный центр WelcometoKonakovo работает в Конаково с 2018 года. Цель создания центра - увеличение туристического потока в Конаковский район, а также организация экскурсий для местных жителей.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА