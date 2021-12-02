Роспись керамики – в широкие массы

В Тверской области при поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году реализуется проект «Мастерская художественных промыслов», направленный на сохранение традиционного для Конаковского района производства и росписи изделий из керамики.

Эту новость в пресс-службе региона сообщили 8 февраля, а уже 10 числа в гостиной ДК «Современник» идейный вдохновитель проекта Валерий Солонбеков встретился с представителями художественных школ, кружков и объединений и сообщил о старте творческого конкурса.

Губернатор Игорь Руденя уверен, что поддержка народных ремесел неразрывно связана с развитием туризма в регионе, дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион.

В конкурсе смогут принять участие начинающие и профессиональные художники 12 лет и старше. Затем с апреля по декабрь 35 финалистов будут посещать бесплатные занятия на базе ПК «Конаковский фаянс» под чутким руководством лучших художников – керамистов, чья судьба неразрывно связана с Конаковским фаянсовым заводом, и кто хранит и готов передавать бесценный опыт молодому поколению.

Упор в обучении сделан именно на практическую часть создания изделий из керамики.

«Мастерская художественных промыслов» станет площадкой, где у каждого участника будет возможность познакомиться с технологиями, оборудованием и материалами для производства керамики, а также с мастерами-носителями традиционного ремесла по художественной росписи фаянса. В Мастерской смогут работать взрослые и подростки, которые готовы попробовать себя в профессии художника - керамиста.

Победителям конкурса будут вручены сертификаты на обучение в «Мастерской художественных промыслов». Все участники проекта, независимо от уровня подготовки, получат возможность изучить профессию художника-керамиста, а также продемонстрировать свои работы на выставках на безе ПК «Конаковский фаянс» и ярмарке в рамках Дня города.

Валерий Солонбеков отметил, что взрослые выпускники Мастерской смогут получить работу на предприятии. Что же касается молодых участников, то для тех, кто решит получить профильное образование в вузах и колледжах, будут обеспечены бесплатной и продуктивной практикой.

Главная идея новой Мастерской – сохранить уникальные традиции, которыми овладели лучшие профессионалы нашего фаянсового завода. Производственная компания «Конаковский фаянс» была организована силами Валерия Солонбекова и его единомышленников после банкротства Конаковского фаянсового завода в 2006 году и долгое время располагалась в помещении бывшей художественной лаборатории завода. Некоторые художники творили дома, у кого же не было своей оборудованной мастерской – нашли свое рабочее место на заводе, который официально уже не работал более двух лет. Условия все это время были сложными, чтобы было теплее – топили печку дровами, как в войну, а воду, бывало, носили ведрами. Сейчас у художников самые лучшие условия для творчества, но все они уже пенсионеры. И сейчас как раз то время, когда знания нужно передать молодым и заинтересованным людям, которые смогут не только сохранить, но и преумножить традиции конаковского мастерства.

Анна РИХМАЙЕР.