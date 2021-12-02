С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА!

posted by Максим Малахов on пт, 02/12/2021 - 09:26

А завтра, 13 февраля отметит свой 75-летний юбилей жительница г. Конаково, прекрасная женщина, доброй души человек, хорошая мать и бабушка Валентина Михайловна Белова. 
Много лет она трудилась на фаянсовом заводе им. Калинина мастером участка белья в живописном цехе и проработала до самого его закрытия. Безумно любила свою работу и коллег. Все её знакомые отзываются о Валентине Михайловне как о добрейшем человеке с большим сердцем, всегда готовым помочь людям вокруг неё. 
В народном ансамбле гармонистов и частушечников «Завалинка» она поёт уже 35 лет и является его старостой. Все в коллективе её боготворят, обращаются к ней за советом и помощью.
Валентина Михайловна прекрасная мать и бабушка.  Воспитала хорошую дочь, которая работает заведующей аптекой. Любит работать в свободное время на своём приусадебном участке, который у неё образцово-показательный, хотя она и вдова. Муж, Николай Иванович тоже был участником «Завалинки», играл на гармони. 
Коллектив ансамбля русской народной песни «Завалинка» поздравляет Валентину Михайловну Белову с юбилеем и желает крепкого здоровья и долгих лет жизни! К поздравлениям присоединяется и коллектив «Зари», ведь по прошлому месту работы редактор прекрасно помнит эту душевную женщину и желает ей всего хорошего!

 

Tags: 
дата