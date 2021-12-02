Поздравляем, Нина Егоровна!

posted by Максим Малахов on пт, 02/12/2021 - 09:25

16 февраля свой юбилей отмечает Нина Егоровна Цыганова, председатель ветеранской организации Гагаринского микрорайона г. Конаково. Мало найдется людей в этом районе, кто бы  не знал её. Родилась Нина Егоровна в г. Конаково, городе мастеров фаянса  и с самого детства  мечтала попасть туда на работу. Но это было совсем непросто, в то время в городе это было единственное градообразующее предприятие. Окончив 8 классов, она начала работать на комбинате елочных игрушек, затем 6 месяцев училась шить мужские костюмы, а в 17 лет устроилась  на алебастровый завод. В то время очень болела её мама, и семья нуждалась в деньгах.  Отец умер еще перед войной, а сестра Нины была инвалидом. На фаянсовый завод устроиться не было никакой возможности. После ухода матери Нина устроилась  на ремонтно-механический завод токарем, а в 1960 году его присоединили к фаянсовому заводу, и мечта Нины сбылась, она перешла в цех обжига  маркировщицей,  было ей в ту пору 19 лет.  И до самого выхода на пенсию в 1997 году она  проработала в этом цехе. Освоила  много профессий: переводчицы рисунка, живописца, обдувщицы,  ставильщика-выборщика.
На заводе Нина Егоровна вступила в члены КПСС, участвовала в общественной жизни цеха и завода, была избрана председателем совета бригадиров завода, много интересных предложений она подавала  в инженерные службы по совершенствованию бригадной формы организации труда,  повышению качества выпускаемой продукции. Всегда была активной, принимала участие  в работе совета бригадиров  фарфоро-фаянсовой отрасли в г. Дулево, делилась опытом работы. Нина Егоровна также избиралась председателем женсовета завода.
37 лет женщина проработала  в цехе обжига, имеет множество  Почетных грамот и благодарностей: Ленинская грамота, обкома профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности, обкома и  горкома КПСС, областного Совета  народных депутатов, главы города, районного совета ветеранов.    В марте 1974 года фаянсовый завод достиг уровня производительности труда, установленной контрольными цифрами на последний год пятилетки, большая группа передовиков была награждена  правительственными наградами, в том числе Нина Егоровна – медалью «За трудовую доблесть». 
Её дочь Елена после школы  в 1977 году также пришла в цех обжига, освоила профессию переводчицы рисунка и работала  до остановки завода более 20 лет  в одном цехе. Муж также некоторое время работал в этом цехе, они подарили Нине Егоровне двух внуков,  и сейчас она уже не только бабушка, но и прабабушка.
Выйдя на пенсию, Нина Егоровна некоторое время работала  в МБ ДОУ № 14 и там также была отмечена за добросовестную работу Почетной грамотой. Она по-другому работать не может, только с полной отдачей, не считаясь с личным временем.
В декабре  2020 года Нина Егоровна  вместе со своим активом принимала участие в заготовке  овощей и фруктов в рамках акции «Лето в банках», проводимой районным советом ветеранов. Более 100 банок с заготовками от ветеранов было передано в Конаковский инфекционный госпиталь  для медицинских работников накануне новогоднего праздника.
По итогам работы среди ветеранских организаций  Конаковского района  в  2020 году  ветеранской организации Гагаринского микрорайона присуждено 3 место, вручена Почетная грамота и денежная премия.
Уважаемая Нина Егоровна! Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет вас с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма. Пусть близкие люди радуют вас  своей заботой и вниманием, а каждый день дарит радость и положительные эмоции, а судьба будет к вам благосклонна.
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести тепло души, сердечности  частицу!
Ваш день рожденья – очень светлый праздник,
Так пусть всегда вам будет лишь светло,
Пусть вам сопутствуют добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!
Президиум Конаковского районного совета ветеранов.

 

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