Поздравляем, Нина Егоровна!

16 февраля свой юбилей отмечает Нина Егоровна Цыганова, председатель ветеранской организации Гагаринского микрорайона г. Конаково. Мало найдется людей в этом районе, кто бы не знал её. Родилась Нина Егоровна в г. Конаково, городе мастеров фаянса и с самого детства мечтала попасть туда на работу. Но это было совсем непросто, в то время в городе это было единственное градообразующее предприятие. Окончив 8 классов, она начала работать на комбинате елочных игрушек, затем 6 месяцев училась шить мужские костюмы, а в 17 лет устроилась на алебастровый завод. В то время очень болела её мама, и семья нуждалась в деньгах. Отец умер еще перед войной, а сестра Нины была инвалидом. На фаянсовый завод устроиться не было никакой возможности. После ухода матери Нина устроилась на ремонтно-механический завод токарем, а в 1960 году его присоединили к фаянсовому заводу, и мечта Нины сбылась, она перешла в цех обжига маркировщицей, было ей в ту пору 19 лет. И до самого выхода на пенсию в 1997 году она проработала в этом цехе. Освоила много профессий: переводчицы рисунка, живописца, обдувщицы, ставильщика-выборщика.

На заводе Нина Егоровна вступила в члены КПСС, участвовала в общественной жизни цеха и завода, была избрана председателем совета бригадиров завода, много интересных предложений она подавала в инженерные службы по совершенствованию бригадной формы организации труда, повышению качества выпускаемой продукции. Всегда была активной, принимала участие в работе совета бригадиров фарфоро-фаянсовой отрасли в г. Дулево, делилась опытом работы. Нина Егоровна также избиралась председателем женсовета завода.

37 лет женщина проработала в цехе обжига, имеет множество Почетных грамот и благодарностей: Ленинская грамота, обкома профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности, обкома и горкома КПСС, областного Совета народных депутатов, главы города, районного совета ветеранов. В марте 1974 года фаянсовый завод достиг уровня производительности труда, установленной контрольными цифрами на последний год пятилетки, большая группа передовиков была награждена правительственными наградами, в том числе Нина Егоровна – медалью «За трудовую доблесть».

Её дочь Елена после школы в 1977 году также пришла в цех обжига, освоила профессию переводчицы рисунка и работала до остановки завода более 20 лет в одном цехе. Муж также некоторое время работал в этом цехе, они подарили Нине Егоровне двух внуков, и сейчас она уже не только бабушка, но и прабабушка.

Выйдя на пенсию, Нина Егоровна некоторое время работала в МБ ДОУ № 14 и там также была отмечена за добросовестную работу Почетной грамотой. Она по-другому работать не может, только с полной отдачей, не считаясь с личным временем.

В декабре 2020 года Нина Егоровна вместе со своим активом принимала участие в заготовке овощей и фруктов в рамках акции «Лето в банках», проводимой районным советом ветеранов. Более 100 банок с заготовками от ветеранов было передано в Конаковский инфекционный госпиталь для медицинских работников накануне новогоднего праздника.

По итогам работы среди ветеранских организаций Конаковского района в 2020 году ветеранской организации Гагаринского микрорайона присуждено 3 место, вручена Почетная грамота и денежная премия.

Уважаемая Нина Егоровна! Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет вас с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма. Пусть близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием, а каждый день дарит радость и положительные эмоции, а судьба будет к вам благосклонна.

От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого как птицы,

Но главное - сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу!

Ваш день рожденья – очень светлый праздник,

Так пусть всегда вам будет лишь светло,

Пусть вам сопутствуют добро, здоровье, счастье,

А на душе пусть будет только лишь тепло!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.