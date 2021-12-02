Сегодня, 12 февраля Валерий Васильевич и Валентина Степановна Жугару отмечают изумрудную свадьбу - 55 лет совместной жизни.

Всему Конаковскому району известна эта прекрасная семейная пара. Супруги приехали в наш город с севера, где жили и работали много лет. Но Конаково давно стал их родным городом, ведь уже около 30 лет Валерий Васильевич поёт и играет на гармошке в народном ансамбле гармонистов и частушечников в ДК «Современник». Валентина Степановна – супруга и незаменимая спутница на гастролях ансамбля, дочь Елена - талантливый хореограф, возглавляет несколько танцевальных коллективов ДК, а внучка Василиса – участница хореографических ансамблей и талантливая исполнительница частушек. Фамилия Жугару хорошо известна не только в Конаковском районе, но и за его пределами. Их семью можно назвать творческой династией.

55 лет свадьбы - редкая дата, которая символизирует надежность семейных уз и искренность чувств партнеров, сумевших бок о бок дойти до столь солидного срока совместной жизни. Искренне поздравляем Валерия Васильевича и Валентину Степановну с изумрудной свадьбой и желаем им крепкого здоровья и ещё многих творческих лет.