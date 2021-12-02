ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

12 февраля, пятница.

- Чемпионат Тверской области по быстрым шахматам. Шахматный клуб на ул. Гагарина, 29. Начало в 11.00.

- «Играем в стихи Агнии Барто»: литературный праздник для учащихся 1-5 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, д. 3. 16.00.

- Презентация книги Елены Павловой «Станция Завидово». ДК п. Новозавидовский, 16.00.

13 февраля, суббота.

- Концерт «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть» (стихи и песни Владимира Высоцкого), «Дом музыки» ЗСК, Конаково, ул. Промышленная, д. 1, 17.00.

- Концерт «Атмосфера джаза». РДК «Современник», 18.00.

- Спектакль «Гималайский папа» народного театра «Авось-Ка» режиссера Алены Колесниковой, ГДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18. 18.00.

14 февраля, воскресенье.

- «Нескучный выходной»: игры для учащихся 1-6 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, д. 3б, 14.00.

- «Вечер позитива». Встреча с артистом Станиславом ЕЩЕНКО. РДК «Современник», 18.00.

15 февраля, понедельник.

- Митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Площадь перед конаковским военкоматом. 10.00.

- Командное первенство по шашкам «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Шахматный клуб, ул. Гагарина, 29, 11.00.

17 февраля, среда.

- Вечер памяти художника Валентина Сидорова. Конаковская детская школа искусств. 16.00.