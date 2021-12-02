ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
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12 февраля, пятница.
- Чемпионат Тверской области по быстрым шахматам. Шахматный клуб на ул. Гагарина, 29. Начало в 11.00.
- «Играем в стихи Агнии Барто»: литературный праздник для учащихся 1-5 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, д. 3. 16.00.
- Презентация книги Елены Павловой «Станция Завидово». ДК п. Новозавидовский, 16.00.
13 февраля, суббота.
- Концерт «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть» (стихи и песни Владимира Высоцкого), «Дом музыки» ЗСК, Конаково, ул. Промышленная, д. 1, 17.00.
- Концерт «Атмосфера джаза». РДК «Современник», 18.00.
- Спектакль «Гималайский папа» народного театра «Авось-Ка» режиссера Алены Колесниковой, ГДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18. 18.00.
14 февраля, воскресенье.
- «Нескучный выходной»: игры для учащихся 1-6 классов, МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека», ул. Горького, д. 3б, 14.00.
- «Вечер позитива». Встреча с артистом Станиславом ЕЩЕНКО. РДК «Современник», 18.00.
15 февраля, понедельник.
- Митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Площадь перед конаковским военкоматом. 10.00.
- Командное первенство по шашкам «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Шахматный клуб, ул. Гагарина, 29, 11.00.
17 февраля, среда.
- Вечер памяти художника Валентина Сидорова. Конаковская детская школа искусств. 16.00.
18 февраля, четверг.
- Военно-спортивная игра «Зарница». Конаковский бор. 10.00.
- Детский спектакль «Невероятные приключения Зюзи и Бузи» театра «Тётя&Мотя». РДК «Современник». 17.00.