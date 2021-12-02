Жителей Верхневолжья научат создавать 3D модели архитектурных зданий

С 15 февраля в областной столице при поддержке Фонда президентских грантов начнется реализация проекта «Архкоды Твери». Он направлен на сохранение исторического наследия города с помощью современных технологий в области 3D моделирования. Проект включает в себя исследование истории и архитектурных особенностей выбранных сооружений, изготовление макетов знаковых зданий Твери для дальнейшего проведения лекций и экскурсий по каждому из выбранных объектов.

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием, известным далеко за пределами Верхневолжья. Это один из ресурсов динамичного развития региона, сферы туризма, привлечения инвестиций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для обучения 3D моделированию будет собрана группа желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Участники проекта проведут исследования, по итогам которых создадут макеты исторических зданий, а затем организуют выставку с готовыми работами.

Организаторы предполагают, что проект привлечет внимание молодого поколения к моделированию и изучению историко-культурного наследия, а создание подобной выставки заинтересует как местных жителей, так и гостей столицы Верхневолжья.

Некоммерческие организации Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. Победителями первого в 2021 году конкурса стали восемь НКО Тверской области. Поддержку получили инициативы в сферах социальной поддержки и охраны здоровья граждан, патриотического воспитания, сохранения истории и культуры Верхневолжья. Общая сумма на реализацию грантов в регионе составила более 12,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области