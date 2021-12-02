КОНАКОВО. ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

В прошлом году отмечалось 90-летие Конаковского района, и несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, удалось сделать практически все основное из намеченного, просто были скорректированы сроки проведения массовых мероприятий.

Был снят юбилейный фильм, в ДК «Современник» с большим успехом демонстрировалась выставка «Уезд Кузнецовых», спонсором которой стали норильские меценаты, а в конце года, в рамках вручения муниципальной премии «Признание года-2020» показано настоящее юбилейное литературно-музыкальное шоу, посвященное прошлому и настоящему Конаковского района.

Труды оргкомитета по празднованию юбилея под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского не прошли даром. Конечно, если бы не пандемия, событий было бы еще больше: в рамках этих торжеств планировалось много интересного, например, в День района каждое из городских и сельских поселений готовило свою презентацию, озвучивалась идея сделать парад поселений... Но от многого пришлось отказаться в силу «коронавирусных» причин.

Нельзя не сказать и о том, что юбилей района был неразрывно связан и с другим, общенациональным юбилеем - 75-летием Великой Победы. Тема войны звучала на протяжении всего прошлого года и была неразрывно связана с историей нашей малой родины. Перед зданием администрации Конаковского района была оформлена Доска почета с портретами здравствовавших на тот момент ветеранов войны. Сам праздник был отмечен со всеми мерами предосторожности, но ко всем воинским захоронениям в нашем районе возложены цветы, ветеранам оказаны все почести. Любое из проводимых мероприятий: спортивных, культурных, общественных - проходило под знаком двух юбилеев: Великой Победы и Конаковского района. И все это нашло самое полное отражение на страницах нашей газеты.

Ну и стоит отметить, что и «Заря», будучи ровесницей Конаковского района, пусть скромно, но отметила свое 90-летие. Любая газета, особенно городская или районная – это основной летописец истории малой родины и главный ее краевед. Поэтому мы и дальше, исходя из своих сил и возможностей, будем стараться, рассказывая о настоящем, не забывать и о прошлом. Ведь любой материал, который вышел сегодня, через неделю, когда выходит следующий номер газеты – уже становится историей. Юбилеи закончились, проект продолжает жить.

СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

В Новозавидовском к 170-летнему юбилею поселка сегодня состоится презентация книги Е.В.Павловой «Станция Завидово. Краеведческие очерки» (Тверь, 2021). Мероприятие начнется в 16 часов. Вход свободный для всех возрастов.

В программе - встреча с автором Еленой Павловой и ее рассказ о создании книги, ее содержании, ответы на вопросы читателей, показ 20-минутного фильма «Деревня Фофоново» (автор Е.В.Павлова). Также можно будет приобрести и саму книгу с автографом автора.

Елена Владимировна Павлова – заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина в п. Новозавидовском, филиалом ТГОМ. В 2021 году посёлку Новозавидовский исполняется 170 лет со дня образования: 1 ноября 1851 года было открыто регулярное движение поездов по Петербурго-Московской железной дороге, на станции «Завидово» стал расти и развиваться рабочий посёлок Завидово. Долгое время Е.В.Павлова собирает краеведческий материал о станции Завидово и её окрестностях. Она публиковала свои статьи в газетах «Заря», «Завидовском вестнике», «Тверские ведомости», краеведческих сборниках «Завидовские чтения».

В книгу вошли материалы о древнейшей истории данной местности, её освоении, истории некоторых домов, улиц, предприятий, появлении школ, больничного городка, рассказы старожилов о годах оккупации немецко-фашистскими захватчиками, о восстановлении и расцвете нашего посёлка в советские годы и т.д. Книга хорошо иллюстрирована старинными фотографиями. Дополнительный фотоальбом прилагается в конце книги. Завершает повествование справочный материал «Знаменательные даты посёлка» и «Годы постройки многоквартирных домов». В дальнейшем новую книгу можно будет приобрести как в доме-музее Дрожжина, так и в Новозавидовской библиотеке.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СОБЫТИЯ

Как мы сообщали, не так давно в реконструированном Комсомольском сквере г. Конаково был торжественно открыт памятник затопленному городу Корчеве. В соцсетях по этому поводу уже появляются отзывы.

Своими впечатлениями поделился в своем блоге руководитель ПК «Конаковский фаянс» Валерий Солонбеков:

«Города обычно вымирают долгие годы, но чтобы у города была точная дата гибели, должно произойти что-то из ряда вон. Корчева погибла при строительстве Иваньковского водохранилища, все каменное было взорвано, а деревянное перевезено в Конаково.

Не все подходы в обустройстве Комсомольского сквера, где установлен этот памятник, я разделяю, но идея увековечить память о погибшем городе замечательная, а сама композиция, построенная и переданная в дар Александром Павловичем Шинкаренко в память о своих предках, живших в Корчеве, просто великолепна!».

Еще один отзыв, сделанный представителем Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино», тоже хотелось бы опубликовать:

«Не делать вид, что ничего не произошло, а знать, помнить и уважать свою историю. В конце 2020 года в городе Конаково Тверской области открыли памятник затопленному в 1937 году городу Корчева - старинному городу, первое упоминание о котором встречается в 1540 году. В середине XX века город был уничтожен, так как попал в зону затопления при строительстве плотины Иваньковского водохранилища и канала «Москва - Волга».

Жителей переселили в расположенный неподалеку город Конаково.

Теперь в городском парке стоит трехметровая памятная композиция, в ее центре - двупрестольный храм в память о церкви Преображения Господня в Корчеве. Этот храм был построен в 1856 году и взорван в 1936 году. В прошлом веке из-за строительства ГЭС по всей стране сотни деревень и городов ушли под воду, об абсолютном большинстве не сохранилось никакой памяти, хотя каждый населённый пункт - это кладезь культурных ценностей и важный пласт истории.

Памятники, книги, спектакли, концерты, фильмы необходимы для того, чтобы узнать, вспомнить, принять и пережить наше общее прошлое. Пусть таких проектов будет больше!».

БУДЕТ ЛИ ШАГАРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ?

В интернет-проекте «Конаково. Век двадцатый», который во многом наполняется и силами его подписчиков, в декабре прошлого года появились фотографии 70-80-х годов.

Как известно, современная улица Гагарина в г. Конаково появилась в 60-е годы прошлого века на месте сельца Шагарово. Про него краеведы, в частности, Ирина Топунова писала, что упоминание о деревне Шагарово, наряду с нынешней деревней Плоски, впервые встречается в писцовых книгах XVI века, а также в клинских писцовых книгах 1624-25 годов. Краевед отмечает, что сельцо отличалось от деревни наличием в ней барской усадьбы, а от села тем, что в селе была собственная церковь. И сельцу этому, если бы оно сохранилось, было бы уже в районе пятисот лет! Владельцев у этого сельца было несколько, в числе наиболее упоминаемых – отставной капитан Рудаков.

Остатки сельца Шагарово просуществовали до 30-х годов прошлого века, когда там были построены двухэтажные деревянные дома по ул. Жилкооп. Ну а позже, во время строительства новой части города, там уже появилась улица Гагарина, названная, конечно же, в честь первого космонавта Земли. Но, например, Алла Жданова, исследователь жизни художника князя Гагарина, чья усадьба была в Карачарове, считает, что неплохо бы городу иметь улицу, названную в честь князя. Думаем, кому что больше по душе, тот пускай сам для себя и решает, в честь кого назвали улицу. В нашем детстве в школах про обе эти исторические личности рассказывали, и некоторые думали, что улица Гагарина как раз и названа в честь князя. Потому как улиц в честь Юрия Алексеевича в стране много, а в честь князя – ни одной.

Что же касается названия этой заметки, то несколько лет назад везде (в том числе и в «Заре») широко освещался проект «Донхоф Сити», который предусматривал в числе прочего благоустройство набережных Донховки. Проект так и остался на бумаге, но конаковцы надеются, что рано или поздно заросшую городскую речку почистят (тем более что эта работа начата) и сделают красивую набережную от улицы Александровки (которая также стоит на месте бывшей деревеньки) до улицы Гагарина. Кстати, владельцы у Александровки и Шагарово были одни, но это другая история.

Так вот. Эту набережную надо будет как-то назвать. В увековечении имен отдельных личностей, в принципе, сильно плохого ничего нет, и назвать эту набережную Рудаковской или князя Гагарина – идея неплохая. Но лучше все-таки увековечивать названия тех мест, которые стали предтечей современного города. И если вдруг напротив нынешних трех 12-этажек у устья Донховки когда-нибудь появится благоустроенная набережная, то назвать ее уместнее всего было бы Шагаровской. И старый яблоневый сад на месте бывшего сельца, кстати, тоже по возможности лучше сохранить...

Максим МАЛАХОВ,администратор проекта.